Cristián de la Fuente se desahogó tras varias polémicas: “Voy a seguir hablando a favor de Carabineros”

Hace solamente un par de días que Cristián de la Fuente estuvo como invitado a “Pero con Respeto”, en donde no sólo habló de su vida personal, sino que tocó las últimas polémicas que se ha visto involucrado, sobre todo del Caso Relojes y su polémica con La Red.

Cabe recordar que la querella fue luego de que la casa televisiva indicara que habría comprado relojes adquiridos de forma irregular mediante un reportaje, cosa que molestó al actor y decidió tomar acciones legales, las cuales fueron a su favor.

Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez le preguntó sobre su participación con la venta, a lo que el actor no dudó en destacar que “La de tu amigo Gutiérrez…”

“Sí, es mi amigo, no voy a renegar de los amigos. No tenemos que mezclar las cosas”, contestó el animador.

“No poh, con respeto”, intentó arreglar de la Fuente y aclaró que la situación fue “como el cuento del tío: yo lo único que hice fue vender dos cosas que eran mías a la Tonka y eso fue todo lo que yo me involucré con eso. Entonces que me metan que compré relojes, que eran falsos o robados o que eran Rolex…”

“Hasta el día de hoy en Twitter tengo unos amigos con arbolito que me mandan mensajes cariñosos, ‘estás dando la hora hueón…’ o cuando le robaron a la Sarika Rodrik, ‘véndele al De la Fuente la ropa…’ Además igual son creativos. Igual los leo”, detalló.

Posteriormente, JC lo interrogó sobre su ganas de introducirse en la política: “¿Pero qué pasa con esto? Porque lo tuyo no tiene que ver con la política”.

“No sé, yo me he tirado a ciertos grupos encima porque he hablado a favor de Carabineros, que voy a seguir hablando a favor de Carabineros y hasta el día de hoy vemos que el gobierno dice que hacen falta más carabineros. Yo me tiré, en mi opinión, que los constituyentes no iban a hacer un trabajo, y creo que no han hecho un buen trabajo. Creo que esa constitución que hicieron no nos representa. No es una constitución que nos vaya a unir”, expresó el actor.

Julio César siguió interrogando a Cristián y le planteó que: “¿Pero tú piensas que por esas declaraciones se exacerbó tu tema con los relojes?”

“Puede ser. No tengo porque pensar que no”, respondió.

“Pero, disculpa, métete en la cabeza de los periodistas, hay una investigación y sale tu nombre…”, intentó explicar el conductor del espacio de CHV.

Sin embargo, Cristián de la Fuente explicó con lujo y detalle lo que pasó: “Y a varios periodistas les llegó esa información porque alguien habló, en una carpeta que estaba cerrada, que salía mi nombre, y todos trataron de corroborarlo. Y todos lo corroboraron y quedó ahí y murió”.

“Pero ellos -La Red- asumieron y publicaron algo que era mentira sin corroborarlo. Y eso es hacer daño. Y después yo les pedí, acudiendo a la ley de prensa, les mando la ratificación para que la pongan y no lo quisieron hacer. Después los demando para que tengan que hacerlo, no lo quieren hacer, apelan, pierden la apelación, entonces obviamente hay una mala leche por detrás. Porque si es simplemente un error tú dices ‘sorry, compadre, ya, ahí está, ahí quedó’”, se explayó Cristián.

Finalmente, comentó que: “Pero si tú sigues, sigues, sigues, es porque hay algo, ‘a este me lo quiero cag…’ Hay algo que me genera, no es que sea verdad o no, pero como diría el Bombo Fica, es sospechosa la hueá”, sentenció.