Fran García-Huidobro le responde sin filtro a Carmen Gloria Arroyo: “No sé cuál es la intención de seguir victimizándose”

Hace un par de días se reflotó la polémica de los malos tratos que habría recibido hace años Carmen Gloria Arroyo, siendo tratada de “flaite” en CHV.

“Durante mucho tiempo mi programa fue calificado de flaite y yo por conducirlo era de la misma especie”, dijo “La Jueza” en PH, pero en conversación con The Clinic, entregó más luces.

“Me imagino que debe ser una clase superior a la mía para que ella me califique de rasca. Si la veo la voy a saludar, no tengo ningún problema. No pretendo ser su amiga, pero tampoco creo que amerite hacer paces. Lo que tenía que decirle se lo dije en su minuto de la misma forma que lo dijo ella, a través de los medios”, dijo con respecto a Francisca García-Huidobro.

Respuesta de “La Fran”

La Cuarta recogió una conversación entre la actriz y la periodista Paula Escobar. “No sé cuál es la intención de seguir victimizándose”, dijo García-Huidobro.

“Nadie la ninguneó a ella, le iba regio, eso es verdad, sólo dije, y lo sostengo, que las pelucas que se usaban en ‘La Jueza’ eran rascas”, agregó.