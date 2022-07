“Hermanito”: Actor Nico Oyarzún le da ánimo su amigo Jean Philippe Cretton

Jean Philippe Cretton, actual rostro de CHV, y Nicolás Oyarzún, ex actor de Amar Profundo, son amigos desde hace muchos años. Quizás por eso se juntaron esta tarde y postearon una foto en redes sociales donde aparecen sonrientes. Una junta que se da justo cuando el animador de Podemos hablar revelara públicamente que padece de depresión.

Nico Oyarzún aparece sonriente en la foto que el propio Cretton publicó muy contento al ser visitado por su amigo. “Llegó a verme el hermanito”, detalló el pololo de Pamela Díaz en la red social posando frente a la cámara abrazando a Oyarzún, ambos sonriendo por el especial reencuentro.

“El mejor remedio que puede recibir”, comentaron muchos cibernautas, porque día atrás el rostro de CHV se refirió en la mismas redes sociales a la enfermedad psicológica que está tratando de superar, llenándose de mensajes de apoyo.

Viviendo con la depresión

Hace poco, el mismo jean Philipe contó en su Instagram, cómo es su vida ahora que está conviviendo con la depresión: “Hago esta suerte de bitácora, un tanto patética, no para dar lastima o hacerme la víctima como a veces se piensa, sino más bien para ir contando y graficando lo que se siente con esta enfermedad”.

“Hoy no me pude levantar. Tuve que suspender las actividades que tenía que hacer durante el día. Reservar las energías para grabar ‘PH’ en la noche. Ahí tengo que ponerle todo el ñeque”, confesó.

“Sé que voy a salir de esto, sólo tengo que encontrar el fármaco adecuado. Hago esto para ir concientizando de a poco, por si conocen a alguien con depresión o cualquier tipo de enfermedad de este tipo, se podrán dar cuenta que a veces no se puede. No es de flojo, ni de pajero, sólo no se puede”, explicó el animador en las historias de la plataforma.