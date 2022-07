“Qué vergüenza”: Berta Lasala sorprende al revelar inesperada pérdida de su ropa interior

Berta Lasala realizó esta semana una sorpresiva confesión a sus compañeras de panel del programa Milf, al revelarles que en su juventud se le cayó una prenda íntima en plena calle.

Fue en el último episodio del espacio femenino de TV+, que esta semana sufrió la inesperada deserción de su animadora, Claudia Conserva, para iniciar su tratamiento contra un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace pocos días, que la actriz dio cuenta de su bochornoso episodio.

La vergüenza de Berta Lasala en Milf

Fue gracias a la pregunta de Aranzazú Yancovic, respecto de si a sus compañeras en el estudio les había pasado que habían ido al colegio sin ropa interior (“¿a ustedes les ha pasado? Mis hermanas una vez fueron al colegio sin calzones. estaban jugando a la ronda y se cayeron las dos tontas y se les vio el popein”), que Lasala contó su experiencia.

“Mi mamá era súper nortina, cuando una estaba enferma de los bronquios ponía cualquier paño que agarraba y te lo ponía en el pecho con mentholatum y listo”, inició la actriz, quien sorprendió a Yancovic, Gabriela del Río y Francesca Conserva, sus compañeras del panel, con su confesión.

“Entonces mi mamá agarró un calzón de esos antiguos, blancos, gigantes, me pone el calzón y me voy al centro a pasear (...) de repente se me cayó el calzón, poh, y un caballero se acerca y me dice ‘señorita se le cayó esto’. Yo le digo ‘no, no es mío’. Y mi hermana dice ‘¡sí, es tuyo! ¡Es tu calzón!’. Qué vergüenza”, relató la actriz, quien finalmente provocó una inmediata sonrisa entre sus compañeras.