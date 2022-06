“Dios es grande”: la conmovedora petición del hijo de Claudia Conserva tras conocerse enfermedad de su madre

El impacto que provocó la publicación que realizó este lunes Claudia Conserva en su cuenta oficial de Instagram, en la cual la animadora confirmaba a sus seguidores de la red social la triste noticia que padece de cáncer, trajo consigo una oleada de mensajes de apoyo de rostros famosos y las sentidas reacciones de sus compañeras en Milf.

Un doloroso e inesperado revés para la comunicadora y su entorno cercano, quienes desde estos últimos días, cuando se conoció de su enfermedad, están abocados en el tratamiento de la figura de TV+.

Impacto por cáncer de Claudia Conserva

“Me tengo que preparar para dar una dura batalla. Sorpresivo, inesperado, doloroso, durísimo. Acá estoy, golpeada, asimilando, reflexionando y soltando todo. Me ausentaré todo el tiempo que sea necesario para concentrar fuerzas en mi salud y salir de esto. Que importante es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico”, fue parte de la publicación en la que Conserva dio cuenta del devastador diagnóstico médico, eso sí, con el apoyo irrestricto de toda su familia y las muestras de cariño de su entorno laboral más cercano.

“Estoy rodeada de amor por mi círculo más íntimo, mi familia. Tengo a los mejores a mi lado para sostenerme. Comienzo a prepararme física y psicológicamente para lo que se viene”, aseguró.

Ese “amor” del que confesó estar “rodeada” la animadora quedó de manifiesto en las conmovedoras palabras que le dedicó su hijo, Renato, el mayor del clan Valdivia Conserva, quien en sus redes sociales realizó una potente y sentida petición a los seguidores de su madre en televisión.

“Se pide privacidad y respeto. Dios es grande, saldrá todo bien. Amén”, escribió Renato, quien en su cuenta de Instagram se identifica con orgullo con el apellido de su madre primero.

Renato, el hijo de Claudia Conserva, y Juan Carlos "Pollo" Valdivia, pidió respeto y privacidad en el duro momento familiar. Fuente: Instagram.

Su petición y esperanza en que todo “saldrá bien” fue refrendada este lunes por sus compañeras de Milf, especialmente su hermana Francesca y la actriz Berta Lasala.

“Yo tengo mucha fe, ella es muy metafísica, en creer en lo que no se ve, como salí yo, como salió mi amiga Fran, Daniel, yo nunca le abrí la puerta y dije no me muevo ni cagando de aquí y a la Claudia la vamos a seguir teniendo”, sentenció la esposa de Daniel Alcaíno, quien junto a ella sufieron de cáncer y tras varios años de tratamiento lograron vencer la enfermedad.