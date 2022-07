“Conchetu...”: La salida de madre de Cami en “The Voice” que generó polémica en redes

La cantante Cami Gallardo se mandó un comentario sin filtro en la última edición del programa de Chilevisión, “The Voice Chile” donde hace jurado. Fue justamente cuando dos de sus pupilos terminaron de cantar “Lejos del amor” de Illapu, cuando recibieron el deslenguado y folclórico dicho de la coach.

Isaac Mora y Óscar Rosas terminaron de cantar el icónico tema de la banda nacional, recibieron los aplausos y Cami se puso de pie para gritar a todo pulmón: “arriba el folclore conchetum....” , recibiendo la mirada sorprendida de su compañero jurado Beto Cuevas, mientras que Gente de Zona de hacían los desentendidos.

La salida de madre de la viñamarina y exconcursante de The Voice en Canal 13, no pasó desapercibida, recibiendo diversos comentarios en redes sociales, quienes se dividieron entre celebrar su espontaneidad y preguntarle cuántas canciones de folclore tiene en su repertorio musical. Incluso, criticaron a CHV de no editar el garabato, puesto que el capítulo fue grabado hace tiempo atrás.

“#TheVoiceCHV a mi me cae mal la cami, pero encuentro muy penca que la critiquen por decir un garabato, wea de ella si quiere ma dar chuchas y el canal no lo censura”@lessatless

“Tuvo por lo menos 3 semanas pa censurar porque esto está gabradonde hace rato al CHV le gusta el leseo” @MarcoMarcosm23

“Cami es tan chamuyenta! Y la encuentro...cual es la palabra...falsa?Inconsecuente? Todo el rato diciendo q quiere q los jovenes canten floklor, pero ella xq no se dedica solo a eso con su música? Ah! Xq no vende tanto debe ser... predica una cosa, pero ella hace otra #TheVoiceCHV”@Damicilla35

Gracias a la vida

Si bien, varias críticas apuntaron a la falta de canciones folcloricas de Cami, en sus inicios musicales destacó que varias versiones de Violeta Parra como “Volver a los 17″, “Run run se fue pa´l norte” y Gracias a la vida” que cantó en los cuartos de final cuando compitió en Canal 13.