Daniela Aránguiz no se queda callada y responde a mensaje críptico de Karen Bejarano: “¿De perra?, yo creo que hay perras mucho más grandes”

Que dijo una...que le respondió la otra...así sigue esto entre Karen Bejarano y Daniela Aránguiz. Cada cierto tiempo reaparece el fantasma de “El Discípulo del Chef”, y la pugna por la ganadora.

Todo partió con el último capítulo de “La Divina Comida”, participó Aránguiz, quien recordó su malestar con la exMekano. “Karen siento que se metió mucho en el victimismo y una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer”, comentó Daniela Aránguiz sobre la ganadora de la última temporada de “El discípulo del chef”.

Y fue así que a través de sus stories, Bejarano escribió: “Frase de hoy: deja que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando”.

“Nunca olviden que aquellos que les gusta hablar mal de ti, lo hacen porque no son capaces de mirarse a ellos mismos… les resulta muy difícil y prefieren ver la paja en el ojo ajeno”, precisó.

Añadió que “no dejen que nadie opaque sus espíritus con la suciedad de sus palabras. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca”.

Arremetió de nuevo Aránguiz

En el programa “Zona de Estrellas” llamaron a Daniela Aránguiz, quien primero sostuvo que si querían entrevistarla, le tenían que pagar.

Aunque sí respondió brevemente a la consulta sobre la storie de Karen: “¿De perra?, yo creo que hay perras mucho más grandes. Si me quiso decir perra a mí, porque los perros ladren, qué feo”.