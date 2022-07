“La justicia hablará”: Fran Masanes y su respuesta a la negativa de Claudio Castellón de haber sido violento en su relación

Fran Masanes, la expareja del actor de Mega, Claudio Castellón, salió a responder los dichos del rostro televisivo respecto a que él fue víctima de violencia intrafamiliar en su relación y no la preparadora física.

La polémica surgió luego de conocerse una serie de denuncias, realizadas por Sigrid Alegría, en contra del actor luego de una publicación de Masanes en redes sociales respecto de algunos episodios de violencia de Castellón y que desembocaron en el final de la relación familiar.

Por ello fue que el propio acusado expuso ayer en su cuenta oficial de Instagram su defensa ante la serie de acusaciones, enfatizando que él fue el receptor de episodios de VIF por parte de Masanes y no al revés como dio a conocer su expareja y reafirmó Alegría.

La defensa del rostro de Mega por VIF

“Hoy (martes) mi silencio no puede continuar dado que se hace pública una versión falsa de hechos que me han afectado. A fines del año pasado me vi obligado a interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, para evitar así que se me difamara con publicidad luego de diversas amenazas realizadas por quien fuera mi pareja (Masanes)”, señaló Castellón, quien aseguró que incluso obtuvo, de parte de la Corte de Apelaciones, una “orden de alejamiento” y una “orden de inhibirse de publicar en redes sociales acusaciones o amenazas” de parte de su expareja en contra suya.

LEE MÁS: Acusan a Claudio Castellón de violento historial con exparejas y Sigrid Alegría

LEE MÁS: Luz Valdivieso entrega su apoyo a Claudio Castellón: “La verdad siempre sale a la luz. Te creo”

Los dichos del actor, sumados a la defensa que realizó en su favor su actual pareja, la también actriz Luz Valdivieso, desataron una oleada de comentarios de usuarios de redes sociales, y uno de ellos, el que realizó una seguidora de Masanes en una de las publicaciones de la instructora física, fue el que le permitió a Fran responder al actor.

“¿Qué opinas? Ahora eres tú la culpable y el un santo, según sus dichos”, fue la opinión que a Masanes le permitió confirmar su acusación.

“Sin comentarios, tengo fe que al final del día la justicia hablara por sí sola”, puntualizó la expareja de Castellón.