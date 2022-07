Acusan a Claudio Castellón de violento historial con exparejas y Sigrid Alegría

Una grave denuncia sobre diversos hechos de violencia realizaron contra el actor de Mega, Claudio Castellón. Episodios que involucrarían a tres exparejas del actual pololo de Luz Valdivieso, y a la actriz Sigrid Alegría, a quien habría amenazado en el propio canal.

La acusación surgió luego que la joven Fran Masanes escribiera un largo texto donde daba cuenta de un pasado tortuoso, con hechos de “violencia pasiva”, lo que motivó a que investigaran sobre los dardos que apuntaban a Castellón.

“La mujer en la que me estoy convirtiendo me costó personas, relaciones, espacios y cosas materiales (...) permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen violencia pasiva de la peor”, escribió la expareja de Claudio, con quien tiene una pequeña hija.

Tras esta publicación, una periodista de espectáculos contó en su live de Instagram que Castellón tenía una denuncia y luego una demanda por violencia intrafamiliar en su contra, con orden de alejamiento hacia Masanes.

“Comenzó a insultarme descontroladamente con gritos y groserías, me amedrenta, tirándome el cuerpo encima, no mide su descontrol, cada vez aumentan cada vez más sus agresiones, incluso delante de nuestra hija. Siento temor (…) he sufrido agresiones constantes”, dice la denuncia, la cual fue presentada el pasado 18 de marzo y solicitaba la prohibición del actor de acercarse al domicilio y lugar de trabajo.

Sin embargo, Claudio no respetó la medida, por lo cual dos meses después Masanes puso la demanda, porque llegó sin avisar al jardín de su hija ejerciendo actos de violencia contra ella y en presencia de dos niños, por lo que tuvieron que llamar a Paz Ciudadana.

“A Claudio no le correspondía ir a buscar a la hija al jardín, pero fue igual a la hora de salida por lo tanto era obvio que se iba a encontrar con Francisca (...) Ella tenía clases, entonces le pidió a su pareja, el actor Emilio Edwards, que fuera a buscar a su hija y él, Emilio fue con su hijo de seis años y ahí Claudio Castellón se encuentra con él y ahí entra en descontrol porque ve que él fue a buscar a su hija y ahí empieza a gritar en presencia de su hija, tenía a la hija en brazos y ahí se genera una situación bien complicada afuera del jardín”, contó la periodista sobre los graves hechos denunciados.

Tras esto, Fran Masanes respondió “no tengo nada bueno que decir de él”.

[ Eli de Caso revela su dolor: “Estaba lista como para irme, no tenía interés en seguir viviendo” ]

“Te voy a esperar afuera”

Según la investigación, estos graves hechos de violencia no serían los únicos. Testigos dieron cuenta de una actitud amenazante e intimidatoria contra la actriz Sigrid Alegría en las propias instalaciones del canal donde trabajan.

“Cuando se conoció el romance de Luz Valdivieso con Claudio Castellón (Sigrid) dice que lata que la Luz está saliendo con Claudio, salió de Marcial y pa’ meterse con Claudio y este comentario llegó a oídos de Castellón y un día se encontraron en el canal… llega Claudio, golpea el mesón de maquillaje y le dice contigo quería hablar, dímelo en la cara’, garabatos, ‘qué te crei, la empieza a insultar”, detalló la periodista.

“La Sigrid le dice ‘Lo que yo dije te lo puedo decir en la cara también, yo no tengo una buena opinión tuya”, y ahí Castellón se volvió loco y le dice ‘y te voy a esperar afuera’… casi pa’ agarrarse a combos. Pasa esto y la Sigrid termina de grabar y una productora la estaba esperando afuera y le dice ‘sabes Sigrid, te voy a acompañar’ la acompaña y efectivamente este tipo la estaba esperándola en el estacionamiento”, comentó en el live.

“Obviamente como iba con una productora no se acercó pero quedaron todos pa’ adentro porque obviamente como que se quedó pegado, la espero… todos en el canal saben de este episodio porque él se descontroló frente a Sigrid, Sigrid se mantuvo en calma, pero fue un hecho que vieron muchas personas. Entonces no es primera vez que tiene este episodio”, agregó.

Otros hechos de violencia

La periodista contó además que conversó con otra ex parejas del actor, una bailarina y la actriz Fran Walker, quienes confesaron sus malas experiencias.

“Una ex polola, una conocida bailarina, tuvo un episodio con Claudio Castellón, tuvieron una pelea, él la empujó, ella se cayó al suelo y los vecinos llamaron a Carabineros, y ahí dejaron de tener una relación. A los meses, ella inició una nueva relación con quien actualmente está y tiene un hijo, y llega un día de carrete y Claudio la estaba esperando afuera de su casa y le dice ‘hola mi amor, te estaba esperando’, ahí sintió miedo”, reveló.

Además, dijo que Fran Walker, actual pareja, Mario Horton no puede ver a Claudio Castellón porque tuvieron problemas similares en el pasado.