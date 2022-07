“A mí me interesa esa boquita de cereza que tiene el Presidente”: Adriana Barrientos le tiró puras flores a Gabriel Boric

Adriana Barrientos vuelve a dar que hablar, esto luego de piropear al Presidente Gabriel Boric mientras se encontraba como panelista en el programa “Zona de Estrellas”. En esta ocasión, la modelo aprovechó de decir los atributos que le llaman la atención del jefe de estado.

Todo comenzó cuando los panelistas del programa de farándula se encontraban analizando a Stefan Kramer y sus últimas imitaciones, en donde Adriana no dudó y tiró la romántica confesión.

“Le faltó algo de esa caracterización”, acotó la modelo, esto según lo publicado por Mira lo que hizo.

Pero su comentario no terminó ahí, ya que posteriormente agregó que: “No sé si ustedes saben, pero yo estoy profundamente enamorada de mi coterráneo, Gabriel Boric”, esto puesto que ambos son de Punta Arenas.

“Mi sueño en la vida es ser Marilyn Monroe, cuando salió Boric presidente, yo dije ‘mi amor, yo soy tu Marilyn’”, agregó.

Sin embargo, Raquel Argandoña la bajo de las nubes y lanzó sin filtro que no hay “ninguna posibilidad pues”. “No me subestimes, ¿tú me imaginas lo que sería mi vida?”, respondió Barrientos.

“Tú de primera dama lo encuentro increíble”, dijo en tono de broma la “Quintrala”.

Posteriormente, la modelo aclaró que no estaba interesada en el puesto sino que “a mí me interesa esa boquita de cereza que tiene el Presidente”, lanzó coqueta.

Ante tal frase, Mario Velasco le consultó sobre si encontraba atractivo al mandatario.

“Lo encuentro exquisito, te pasaste el Presidente que tenemos. Yo feliz sería su sugar mommy”, aseguró finalmente Adriana.