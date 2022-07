Sigue el “cahuin”: Sigrid Alegría culpa a la “prensa rosa” por polémica con Luz Valdivieso

A estas alturas, los actores de Mega tienen su propia teleserie de la vida real. Una protagonizada por Sigrid Alegría, Claudio Castellón y Luz Valdivieso. Todo, porque ahora Sigrid asegura que el mensaje publicado en su Instagram no era para la actriz que estuvo años emparejada con Marcial Tagle.

“La prensa rosa ha sacado sus propias conclusiones otra vez, no he enviado mensaje a Luz Valdivieso”, escribió Sigrid en sus historias de Instagram, dejando a todos como condorito preguntándose, entonces ¿a quién le respondió Valdivieso al decir “Supéralo amig@”?.

Todo el cahuin partió cuando el actor Claudio Castellón, actual pareja de Luz, fue acusado de violento por su propia ex pareja. Fran Masanes, quien escribió un tremendo mensaje que ahora lo tiene como chaleco de mono.

“La mujer en la que me estoy convirtiendo me costó personas, relaciones, espacios y cosas materiales (...) permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen violencia pasiva de la peor”, escribió la ex pareja de Castellón con quien tiene una hija.

Luego de tremenda declaración, una periodista de espectáculos aseguró que Claudio tenía una denuncia y luego una demanda por violencia intrafamiliar en su contra, con orden de alejamiento hacia Masanes.

Al enterarse, fue la propia Luz Valdivieso que salió al ruedo y escribió su propio mensaje, prestándole todo el ropero a Castellón: “La verdad siempre sale a la luz. Te creo”, escribió.

Y dentro de toda esta batahola, apareció Sigrid escribiendo, también en Instagram, lo siguiente: “Los narcisistas tienen los cables de la empatía, el cariño y el respeto desconectados. Son violentos y posesivos. Te aíslan e insultan tras decirte que eres una persona tan única, pero que esperaban más de ti. No tienen cura! No cambiará por ti, ni contigo!” “Date cuenta amig@”.

Tras este mensaje lanzado al ciber espacio, fue la propia luz quien también puso en sus historias: “Supéralo amig@” dándole a entender a Sigrid que no diera más la hora con los cahuines.

Y resulta que ahora, la culpa de toda esta desgracia la tiene la prensa rosa, según el último posteo de Sigrid en Instagram.

