Antonella Ríos deja “Me Late Prime”: aseguran que fue porque la actriz “no estaba cómoda” con el formato

Una sorpresiva baja en el “Me Late Prime” se informó este domingo en el Live “Que te lo digo” del periodista Sergio Rojas, quien junto a la también reportera de espectáculos, Paula Escobar, dieron cuenta que la actriz Antonella Ríos decidió alejarse del espacio farandulero de TV+.

Fue Rojas el primero en dar el aviso, al señalar en su habitual streaming de los domingos en Instagram que la ahora expanelista del estelar informativo de espectáculos “ya no es parte” de programa.

Los motivos de la salida de Antonella Ríos

Esto se confirmó una vez que la actriz llegara a Santiago después de haber pasado unos días de vacaciones junto a su hijo en Miami y no se presentara en el estudio del programa, generando una serie de especulaciones en los medios que el periodista salió a aclarar en su espacio digital.

Ella (Antonella Ríos) no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda (...) le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio de desarrollar una idea o punto de vista. — Paula Escobar

“No sé los detalles, no he podido hablar con Antonella, pero no sé nada. La única información que tengo es que no continúa en el programa”, afirmó el también panelista de “Me Late Prime”, quien aseguró que su salida del espacio “fue en buenos términos”.

“Es una decisión que tomó ella después de su viaje a Estados Unidos”, agregó.

“Tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas y ahí fue que decidió dar un paso al costado. Debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales”, expuso Rojas.

Los dichos del periodista fueron complementados por Escobar, quien agregó que el motivo de la salida de Ríos pasaron más una serie de diferencias respecto de su rol en el panel de comentaristas y que comenzaron a provocar roces entre ella y el equipo de producción del programa.

“Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente de desarrollar una idea o punto de vista”, aclaró la periodista.

“Además, sus tiempos ya no eran los mismos de antes y se comenzaron a generar roces con la producción de ‘Me Late’, así que es una decisión que venía masticando hace rato, y ahora se dio”, finalizó.