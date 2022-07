“No se pudo”: Antonella Ríos confirmó su salida de “Me Late Prime”

Antonella Ríos confirmó en sus redes sociales lo que hasta ayer era un sólido rumor de medios de espectáculos respecto de su abrupta e inesperada salida del programa “Me Late Prime”.

La actriz, que hasta antes de irse de vacaciones a Miami junto a su hijo, era parte estable del equipo de panelistas del espacio farandulero de TV+, regresó al país y en vez de reincorporarse al programa liderado por Daniel Fuenzalida, no volvió a aparecer más en pantalla.

Me encantaría haber seguido, pero no se pudo. — Antonella Ríos

Si bien en su habitual streaming de Instagram “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas aseguró que su compañera en el panel de “Me Late Prime” había dejado en buenos términos el espacio, y que los motivos de su salida eran desconocidos, fue su compañera de Live, la periodista Paula Escobar, quien profundizó en la verdadera razón del alejamiento de la actriz del espacio nocturno.

Los motivos de Antonella Ríos

“Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente para desarrollar una idea o punto de vista”, afirmó este domingo la comunicadora.

Por su lado, Rojas expuso que la salida de Ríos comenzó a fraguarse luego de una reunión “a puertas cerradas” con Fuenzalida.

“Ella tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas y decidió dar un paso al costado, debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales”, aseveró.

Cuan más cuan menos, lo concreto es que ambos profesionales confirmaron lo que hasta ese momento eran sólo dudas: la actriz dejaba el programa de espectáculos.

Algo que esta jornada fue ratificado por la involucrada en sus plataformas digitales, donde ratificó que sus diferencias editoriales con el equipo de producción respecto de su participación en el programa, gatillaron una salida que, de ser por ella, no se habría dado.

“Gracias a todos. Me encantaría haber seguido, pero no se pudo”, afirmó Antonella en sus historias de Instagram, una publicación que acompañó de la nota de este lunes de Publimetro, donde se adelantaba su salida del espacio y las razones de ella.