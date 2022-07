Cristián de la Fuente se defiende por dichos sobre privilegios: “Mi papá se tuvo que endeudar”

Cristián de la Fuente fue el último invitado a “Bad Boys”, en donde habló junto a Franco Parisi sobre las críticas y funas de las cuales ha sido objeto por manifestar y defender la opción del Rechazo, en cuanto al borrador de la Nueva Constitución.

“Los medios dicen lo que la gente quiere escuchar. En un programa yo dije que el resultado del trabajo y el esfuerzo no son privilegios, y después dije que había algunos a los que les gustaba que les regalaran las cosas. Hay algunos, y lo sigo sosteniendo, no todos”, empezó explicando el actor, haciendo mención a sus declaraciones en el programa “Sin Filtro”.

“Obviamente cuando uno habla, uno dice una cosa, pero hay muchos medios de comunicación a los que conviene darlo vuelta para creer esto y decir lo que la gente quiere escuchar. Ser conductor de un matinal y decir lo que la gente quiere escuchar es muy fácil, pero plantarte ahí y tener los huevos para decirlo lo que es verdad, aquí no estamos mintiendo: la Constitución es mala”, agregó.

LEE MÁS: Cristián de la Fuente argumenta por el Rechazo: “El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere y quiere que se las regalen”

“Me pueden decir ‘claro, tú naciste en cuna de oro’, pero no, mi papá se tuvo que endeudar para pagarme el colegio, mi papá quebró, mi papá la pasó mal, salió adelante, pero también mi papá se podría haber quedado sin hacer nada y ponerse a reclamar”, sentenció.

Cristián de la Fuente

Parisi disparó contra Benja Vicuña

En el mismo programa, Parisi sacó a colación el nombre de Benjamín Vicuña, para hacer un comparación entre actores de derecha y de izquierda.

“Benjamín Vicuña es de izquierda, vive espectacular y todos lo aplauden, porque la derecha o gran parte del resto del país no ataca a un tipo que dice ‘yo creo tal cosa’. Abrazando a Bachelet, abrazando a Cristina Fernández. Entonces, ese doble discurso le está haciendo muy mal a Chile, porque si a ti no te gusta la Constitución, tú tienes todo el derecho a que no te ataquen a nivel personal como lo han hecho”, dijo Parisi.

LEE MÁS: Parisi disparó en contra de Benjamín Vicuña: “Es de izquierda, vive espectacular y todos lo aplauden”