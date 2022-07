Parisi disparó en contra de Benjamín Vicuña: “Es de izquierda, vive espectacular y todos lo aplauden”

Este martes en “Bad Boys” estuvo invitado el actor Cristián de la Fuente, quien ha tomado una posición muy activa por el Rechazo y en conversación con Franco Parisi, desmenuzaron las críticas de las que son objeto las personas que optan por no apoyar la nueva Constitución.

De acuerdo a lo que recogió La Cuarta, de la Fuente indicó que “¿qué es lo que hacen? (Escriben) Cristián es hue..., es facho, mal actor, han dicho que Cristián es gay... empiezan a atacar a la persona, porque no pueden atacar la idea, porque la idea es irrebatible: la Constitución es mala, no sirve, no arregla los problemas como país”.

Al respecto, el excandidato presidencial Franco Parisi, sacó a colación el nombre de otro actor nacional: Benjamín Vicuña.

“Benjamín Vicuña es de izquierda, vive espectacular y todos lo aplauden, porque la derecha o gran parte del resto del país no ataca a un tipo que dice ‘yo creo tal cosa’. Abrazando a Bachelet, abrazando a Cristina Fernández. Entonces, ese doble discurso le está haciendo muy mal a Chile, porque si a ti no te gusta la Constitución, tú tienes todo el derecho a que no te ataquen a nivel personal como lo han hecho”, dijo Parisi.

Agregó que “aquí hay un doble discurso que le está haciendo muy mal a Chile, y que es apañado por los medios de comunicación. Afortunadamente están las redes sociales”.