Eduardo Fuentes a dos bandas: lo quieren para liderar radical cambio en matinal de Canal 13 y La Red pretende recuperarlo

La renuncia de Eduardo Fuentes a La Red, debido a la crisis económica en la que está sumida la estación privada, con la salida de su director (Víctor Gutiérrez) y una masiva huelga de trabajadores por sueldos impagos, abrió la puerta a una serie de rumores respecto del futuro laboral de la figura televisiva.

Desde que confirmó su salida de La Red, con un escueto “así es” en Publimetro, a Fuentes le han llegado variadas ofertas de proyectos de otras señales nacionales, entre ellas, Canal 13 y TVN, quienes ven en la figura del periodista un potente rostro para liderar proyectos ya en marcha, como el matinal “Tu Día” de la estación de Andrónico Luksic; y otros desconocidos, como el caso de la señal pública.

Eduardo Fuentes lleva conversaciones avanzadas con Canal 13. Recordemos que se fue de La Red y ahora Canal 13 tiene mayor interés en él. ¿Saben por qué? Por el rating que marcó en ‘De tú a tú’. — Daniel Fuenzalida

Esas tratativas fueron las que algunos programas de espectáculos nacionales, como “Zona de Estrellas” y “Me Late”, abordaron en detalle este martes.

Las propuestas para Eduardo Fuentes

“A Eduardo sí lo han llamado de Canal 13 (...) no hay oferta concreta, pero el pololeo ya empezó”, aseguró Hugo Valencia en el espacio de Zona Latina.

“Eduardo Fuentes lleva conversaciones avanzadas con Canal 13. Recordemos que Eduardo se fue de La Red y ahora Canal 13 tiene mayor interés en él. ¿Saben por qué? Por el rating que marcó en ‘De tú a tú’, tuvo un muy buen rating su entrevista. Marcó un muy buen rating, 11,6 puntos, en hogar; y también tengo entendido que 4,5 en el rating comercial, cosa que para un canal es bien importante”, puntualizó por su parte Daniel Fuenzalida en el espacio de TV+, donde se la jugó por el rol que cumpliría el animador en la estación privada.

LEE MÁS: Eduardo Fuentes recordó cuando vivió con Felipe Avello y aseguró que había “malos hábitos de higiene” en su hogar

“Debo ser súper claro. Lo vuelvo a decir acá, nosotros como ‘Me Late’ y junto a una agencia, estamos haciendo un tremendo trabajo de estudio de rostros de programas de televisión, básicamente de rostros y yo he tenido alguna aproximación a eso porque vamos a hacer algo de eso en el ‘Me Late’, vamos a estar diciendo los que suben y los que bajan con todo este respaldo, y Eduardo Fuentes está muy bien evaluado en algunas situaciones. La gente lo percibe como una persona carismática, informado, cercano, creíble. Obviamente es un rostro que perfila muy bien con Canal 13″, enfatizó Fuenzalida, quien avisó que el propio Fuentes está “muy entusiasmado” con la posibilidad de regresar a Canal 13.

“Eduardo Fuentes estaría muy entusiasmado con la llegada a Canal 13, que puede ser el matinal, obviamente, horario y programa que a él le interesa muchísimo, pero saben porqué además le interesa. Porque a Eduardo le gusta hacer radio y Canal 13 le da esa opción”, dijo.

Los rumores en torno al programa que estaría en carpeta para Fuentes, enfatizaron en “Me Late”, sería el matinal “Tu Día”, donde aseguraron que se analiza la opción de invitarlo para una entrevista.

LEE MÁS: Eduardo Fuentes reveló duros detalles de cuando le diagnosticaron cáncer: “Tenía miedo... a lo mejor era el costo a pagar para que llegara Alma”

“Lo primero que se me vino a la cabeza, es un piloto al aire. Van a ver el fiato con Ángeles (Araya) y Mirna (Schindler). No es que vayan a hacer un piloto, porque Eduardo, con su trayectoria no lo permitiría, tampoco Ángeles y Mirna, pero sí al aire van a ver el fiato que se podría conseguir entre ellos tres”, reflexionó Fuenzalida, quien aseguró que de llegar al matinal, Fuentes lo haría de la mano de Priscilla Vargas.

“El canal lo que está pensando es dejar a Eduardo con Priscilla. Yo cuento que el canal va a volver a hacer ‘Aquí somos todos’ con Ángeles Araya a un horario distinto al de ahora, que no le ha ido bien, y que la gran apuesta de la mañana, en la conducción será Eduardo con Priscilla, con la participación de Mirna, porque es una tremenda periodista, en el rol de Paulina de Allende Salazar en Mega”, aclaró.

La otra posibilidad que tomó fuerza en “Zona de Estrellas” fue la de un posible retorno a La Red, para retomar su conducción en “Mentiras Verdaderas”, sin embargo, una vez que se tranquilicen las aguas y se logre un acuerdo respecto del pago de las deudas con los trabajadores del canal.

“La intención de La Red es pagar los sueldos de los trabajadores y una vez que el programa vuelva a la pantalla, Eduardo Fuentes regrese, al menos por una semana, para despedirse en gloria y majestad. Y hacer la transición con el conductor que podría hacerse cargo de ‘Mentiras Verdaderas’”, enfatizó Valencia.