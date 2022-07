“Encuentro que me veo la raj...”: Raquel Argandoña blanqueó el número de cirugías que se ha realizado

Raquel Argandoña sorprendió este martes a sus compañeros de panel del programa “Zona de Estrellas” al blanquear el número exacto de cirugías estéticas que se ha realizado hasta el momento con el objetivo de retocar su cuerpo.

La revelación la hizo durante un bloque del programa de espectáculos al cual fue invitado el conocido médico cirujano Héctor Valdés, quien en el espacio dio cuenta de las intervenciones estéticas que se habían realizado otras figuras nacionales e internacionales, como la cantante colombiana Shakira, el intérprete puertorriqueño Chayanne, y los rostros chilenos Nicole Moreno, Gino Costa y Patricio Torres.

“La gracia es que no se note, que mantenga la belleza natural, la forma del labio”, aconsejó el profesional, cuyas recomendaciones fueron celebradas por la mediática, quien se aventuró en ese momento para dar la revelación.

Las operaciones de Raquel Argandoña

“La cara es lo más importante”, explicó Argandoña, quien avaló el consejo del doctor Valdés de preocuparse por tener a un especialista apto que le garantice a sus pacientes un resultado más natural al intervenir su rostro.

Yo nunca he dicho que no me he operado (...) al doctor (Héctor Valdés) le digo usted haga lo que quiera, pero me embarra y se embarra conmigo. — Raquel Argandoña

“Yo me he operado cuatro veces (...) no, la verdad seis veces (...) pero ¿sabes lo bueno de la cara (que opera) del doctor Valdés? Que igual te deja la expresión en la cara y eso es bueno, no te queda la cara de velocidad que es atroz”, se sinceró Argandoña, cuyas operaciones precisamente se las ha realizado con el cirujano chileno.

“Yo nunca he dicho que no me he operado (...) al doctor (Valdés) le digo usted haga lo que quiera, pero me embarra y se embarra conmigo”, aseguró.

Tan conforme se mostró con los resultados obtenidos gracias a las manos del doctor Valdés, que la opinóloga finalizó su defensa al trabajo del cirujano, asegurando que a su edad “me veo la raja (...) encuentro que me veo la raja”.