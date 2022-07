“Ella era demoníaca”: Sergio Rojas se lanzó nuevamente en contra de Raquel Argandoña

Sergio Rojas nuevamente se lanzó en contra de Raquel Argandoña, a quien acusó de ser una mujer “demoníaca” y “macabra”, durante su mandato edil en la comuna de Pelarco.

En entrevista con el programa de streaming “Televidentes”, de La Hora, el panelista de “Me Late Prime” recordó su primer encuentro con la opinóloga y el trato que recibió de parte de ella al coincidir en un trabajo realizado en Pelarco.

Su primer round con Raquel Argandoña

Rojas relató que en sus inicios laborales postuló, por vocación social, a trabajar en la “Fundación para la superación de la pobreza”, organización en la que finalmente fue derivado a trabajar en el municipio maulino.

“Postulé y la última opción era Pelarco, ahí llego a la comuna y llego justo cuando era alcaldesa Raquel”, contó el periodista, quien en ese momento supo de primera mano lo que era enfrentarse a la figura televisiva.

“Era demoníaca (...) llevaba al ‘Lolo’ Peña, que claramente eso lo pagaba la Municipalidad de Pelarco, porque le daba pensión, no voy a decir qué pensión. Andaba en el auto municipal, gastaba bencina municipal para ir a pololear a los cerros de Huencuecho”, reveló el comunicador, quien en medio de la entrevista aseguró que “mucha gente cuestiona que yo sea periodista”.

“Muchas Raquel Argandoña, dicen así como ‘oh, no eres periodista’, pero yo me pregunto ¿quiénes son ellos? ¿Qué título tienen? El título de ‘la busca hombres’, de ‘la tenedora de hombres’”, criticó.

Es por ello que el periodista no tuvo problemas en acusar a Argandoña de haberlo tratado mal durante su estadía en Pelarco, donde incluso fue acusado por Argandoña de intervencionismo electoral.

“Un día ella me amenazó porque entendió que yo estaba haciendo un intervencionismo electoral”, aseguró Rojas, quien insistió que aquel episodio llegó luego de realizar una encuesta a los estudiantes de la comuna para que se la mandaran a sus padres y apoderados. “Era una pregunta de cómo evaluaban la gestión de la alcaldesa respecto de lo que se había hecho en la comuna”, recordó Rojas.

“Nos llegó a cortar el teléfono a mí y a mis otras compañeras de trabajo”, se lamentó el periodista, quien insistió en que la reacción de Raquel superó todas sus expectativas, puesto que incluso lo amenazó con “ponerle una demanda”.

“Yo no lo hice (la encuesta) con ningún fin. Lo mío era súper apolítico. Y después ella, de forma muy macabra, te digo. ¡Macabra! ¡Diabólica! ¡Poseída por el mismísimo Luci(...)! Por la mismísima ‘Quintrala’, nos mandó a mi y a dos compañeras más de la fundación (...) nos cortó los teléfonos. No nos permitía llamar a nuestras familias, no nos permitía ocupar Internet. Teníamos que ir a hablar con la señora Patricia, que era su secretaría, para que nos autorizara a contactarnos con nuestros familiares”, afirmó.

“Me dije, tengo dos opciones. Una, era morirme de susto como un pendejo frente a una figura como ella o decir ‘de choro a choro y medio’. Y le dije que ‘no tengo ningún problema, hable con el staff de abogados de mi madre. Te lo mando por WhatsApp, que se entiendan con el estudio de abogados, que yo voy a seguir trabajando acá”, cerró.