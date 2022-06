“No puso plata ni para el taxi”: acusan a pololo de Raquel Argandoña de aprovecharse económicamente de ella

El viaje que Raquel Argandoña realizó a Aruba junto a su actual pareja, Félix Ureta, abrió una nueva oleada de críticas de parte de los medios de farándula nacional, y uno de sus exponentes, el periodista de “Me late Prime”, Sergio Rojas, aportó esta semana con una serie de antecedentes respecto del supuesto aprovechamiento económico que estaría haciendo el novio de la mediática con la relación amorosa.

En su Live de Instagram “Que te lo digo”, y junto a la también periodista de espectáculos, Paula Escobar, fue que el comunicador reafirmó sus críticas hacia Ureta, a quien ya en su oportunidad acusó de lucrar con la vida de su pareja al entregarle información de primera fuente a los medios de prensa con las polémicas de Raquel.

A mí no me interesa, no es mi problema y el bolsillo no es mío, pero Raquel (Argandoña) insiste en invertir económicamente en esta relación. — Sergio Rojas

Nuevos cuestionamientos a relación de Raquel Argandoña

“Félix, él, de repente llama a los periodistas para filtrar información de Raquel. Mira lo que te digo, ojalá Raquel pueda escuchar esto. Llama a periodistas para darles información, para vender a Raquel Argandoña de la Fuente. Me parece que cuando tu pololo te vende por una portada de un periódico, es porque ese hombre no vale nada, nada”, contó en su oportunidad el periodista, quien este miércoles acusó que Ureta ni siquiera “puso plata ni para el taxi que los llevó al aeropuerto” para iniciar el viaje a Aruba.

“Ese viaje está pagado por una agencia de viajes”, inició Rojas, quien expuso lo que para él es un evidente aprovechamiento de Ureta con los negocios de Argandoña.

“Félix Ureta nuevamente saca dividendos de su relación con Raquel Argandoña, porque el hombre no puso plata ni para el taxi que los llevó al aeropuerto. A mí no me interesa, no es mi problema y el bolsillo no es mío, pero Raquel insiste en invertir económicamente en esta relación”, dijo Rojas, quien en su habitual estilo argumentó sus dichos con una evidente ironía hacia la panelista de “Zona de Estrellas”.

“Yo imagino que Félix debe ser un toro de aquellos o un potro indómito, porque de qué otra manera Raquel va a seguir desembolsando plata en este hombre. ¿Qué tiene Félix para que una mujer como ella invierta tanto dinero?”, finalizó.