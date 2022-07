Sergio Rojas encaró a Andrés Caniulef tras negar que tuvieron un romance: “Es evidente que me pasaron cosas”

Sergio Rojas entró con todo a responder los dichos de Andrés Caniulef tras sus fuertes declaraciones sobre un supuesto romance entre los panelistas de “Me Late”, donde el periodista negó este hecho.

Todo comenzó cuando Daniel Fuenzalida mencionó a José Antonio Neme en el programa de farándula, en donde comentaron la supuesta llamada de Canal 13 al panelista de Mega. A raíz de esto, Andrés tomó la palabra, pero de fondo se escuchó el sonido de un beso.

Posteriormente, Sergio Rojas comenzó a imitar este ruido y le lanzó un ósculo al periodista. “¿Por qué a mí? Si es a Neme”, le preguntó Andrés Caniulef.

“Porque me niegas”, respondió sin pelos en la lengua Sergio Rojas, para luego lanzar un beso al animador del programa: “Te lo voy a tirar a ti mejor. No me vengas a negar tú también”.

La respuesta de Rojas

Las declaraciones se dieron en medio de su programa transmitió por rede sociales, “Que te lo digo”, en donde el comentarista de farándula hizo sus descargos y aseguró que “es evidente que me pasaron cosas, yo cuando me entrego a la gente no puedo inventar una realidad, ¿cómo iba a estar inventando?”.

Sergio enfatizó en que con Andrés “sentí cosas, lo pasé bien, me sentí cocoroco”. “Él de repente en reuniones iba y me robaba un beso… Te hace sentir cosas, porque tú sientes que hay una coquetería, que hay un juego que tiene que ver con lo sensual”, comentó y recalcó que el romance fue real.