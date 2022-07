Paul Vázquez se sinceró luego de incidente en aeropuerto: “El PDI me hace el gesto de que estoy jalao”

Paul Vásquez será uno de los invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde conversará junto a Jean Philippe Cretton sobre el incidente que ocurrió el pasado 4 de julio en el aeropuerto de Santiago.

En el espacio de CHV estarán otras personalidades del mundo del espectáculo, como Carolina Arregui, Magdalena Max-Neef y Nicolás Larraín.

El humorista será el primero en ingresar el “animómetro”, en donde confesará que está bastante afectado por lo que ocurrido hace par de días.

“Ni en mis peores momentos había visto tanto PDI para mi. Lo único que tiene contra mí es mi pasado con la droga. Todo iba bien hasta que el PDI me hace el gesto de que estoy jalao”, comenzó a contar el “Flaco”.

Posteriormente, el comediante agregó que “no me hace con la mano, me lo hace con la nariz. Yo insto a todos los que me acusaron que se hagan el examen de pelo”, esto mientras sacaba el examen y lo mostraba ante la cámara.

Finalmente, Paúl Vásquez hablará sobre otros duros momentos que ha vivido durante este tiempo, como fue el embargo de su departamento por dividendos impagos.