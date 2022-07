“Vamos a contar toda la verdad”: Julia Vial y Eduardo de la Iglesia anuncian Live para hablar de la crisis de La Red

Los animadores de “Hola Chile”, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, anunciaron este miércoles en sus redes sociales que la próxima semana realizarán un Live donde contarán “toda la verdad” respecto a la crisis de La Red.

Fuera de pantalla debido a la huelga de los trabajadores de la estación privada, por la millonaria deuda que mantiene el canal con ellos, Vial y De La Iglesia han pasado su cesantía realizando otras actividades alejados del estudio televisivo.

Un Live para contar de la crisis de La Red

Y en ese contexto, en un evento que animó ayer De La Iglesia, fue donde se dio el reencuentro de ambos rostros y el esperado anuncio respecto de su futuro en La Red.

“Voy a animar un evento y adivinen con quien me encontré (...) ¿me has echado de menos?”, señaló el comunicador en una de sus historias de Instagram, segundos antes de mostrar a su compañera en el programa de La Red.

“Hola, mi gordo. Te extrañaba”, fue la pronta respuesta de Julia Vial, quien en medio de las risas por el inesperado encuentro, reconoció que “todos los días” extrañaba a su compañero de estudio.

Y fue en ese corto encuentro donde el también actor se aventuró a preguntar por el futuro del programa que ambos animan y lo que pasará con La Red en medio de la crisis económica que atraviesa.

“Oye, tengo una pregunta pa’ ti. ¿Cuándo vuelve el programa?”, requirió a Vial, quien sin dar mayores luces de la situación económica del canal, aseguró que “la próxima semana” ambos iban a “contar toda la verdad” de su futuro laboral.

“Véanlo en el Live que vamos a hacer la próxima semana, sin falta, porque Eduardo está muy ocupado, no me pesca. Pero la próxima semana me va a pescar y sin falta ahí les vamos a contar toda la verdad”, cerró.