“Insto a todos los que me acusaron”: Paul Vásquez presentará examen de pelo en PH

Esta noche Paul Vásquez será uno de los invitados al programa “Podemos Hablar”, de CHV, instancia donde el humorista entregará su versión respecto del incidente que protagonizó con efectivos policiales en el Aeropuerto de Santiago y en el que también mostrará un examen de pelo.

Vásquez sorprenderá al animador del espacio de la señal privada, Jean Philippe Cretton, en el primer bloque del programa, precisamente en el sector del “Check In”, donde reconocerá estar “muy triste” por el episodio que termino con el humorista detenido por agredir a un funcionario de la PDI.

La defensa de Paul Vásquez en CHV

“Ni en mis peores momentos había visto tanto PDI para mí. Lo único que tienen en mi contra es mi pasado con la droga”, expondrá Vásquez en ese momento, quien en palabras del portal pagina7.cl, se mostrará sentido por el gesto que un efectivo policial le hizo en el procedimiento.

“Todo iba bien hasta que el detective me hace el gesto de que estoy jalado. No me hace con la mano, me lo hace con la nariz”, agregó.

Luego de esas declaraciones, prosigue el medio digital, es que Vásquez sacará un documento que mostrará en cámara: “Insto a todos los que me acusaron (...) a que se hagan el examen de pelo como yo”.

El programa se emitirá esta noche, después de CHV Noticias Central, y en el espacio estarán invitados, entre otros, las actrices Carolina Arregui y Magdalena Max-Neef y el animador y locutor radial Nicolás Larraín.