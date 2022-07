“¡Me encantaría saber qué tenemos que hacer!”: Catalina Pulido indignada por asalto armado a su pololo a las 8 de la mañana

Catalina Pulido denunció esta semana en el programa de streaming de Youtube “Las Indomables”, de Patricia Maldonado, el robo del que fue víctima su pareja, Guillermo Ruiz, quien fue asaltado a las 8 de la mañana en la estación de servicio de una bencinera.

El pololo de la actriz, en relato de Pulido, bajó de su automóvil para comprar cigarrillos en la estación de servicio, momento que aprovechó un delincuente para robarle una mochila.

¡Que rabia, Paty (Maldonado), cuando te pasan estas cosas! A las 8 de la mañana, no podís (sic) andar tranquilo. — Catalina Pulido

Los descargos de Catalina Pulido

Tras el sorpresivo robo, Guillermo corrió detrás del asaltante para recuperar su mochila, sin embargo, y luego que el delincuente entrara a un automóvil, el novio de Pulido vio llegar a otros cuatro sujetos, quienes lo amenazaron con armas de fuego.

Catalina Pulido en "Las Indomables". Fuente: Youtube.

“Bueno, en la mañana asaltaron al Guille, gracias a Dios no le pasó nada. En realidad fue un lanzazo, más que un asalto, Paty”, inició su relato la actriz, aún impactada por el asalto a su pareja.

“Se bajó a comprar cigarros en una bomba de bencina, andaba con su mochila, se la quitaron, casi se cae, salió corriendo detrás del gallo, el gallo se alcanza a subir a un auto y aparecen cuatro gallos más con pistolas y ahí el Guille dijo ‘llévatelo’. La sacó súper barata, Paty, porque en la mochila no había nada, habían un par de zapatillas viejas que ocupa pa’ la pega, digamos, pa’l taller, porque el Guille trabaja en un taller de maderas, aserrín”, contó Pulido.

“Entonces, como que tenía su ropa de trabajo, cachai (sic). Entonces, no la sacó nada de cara, gracias a Dios. La mochila nomás porque era hermosa, yo se la había regalado, ahora, hace poco, preciosa la mochila, que era como militar. Una especie de ese verde militar precioso pero grande”, prosiguió la actriz, quien reclamó en el programa de Youtube por el aumento de los delitos callejeros en la capital.

“¡Qué rabia, Paty, cuando te pasan estas cosas! A las 8 de la mañana, no podís (sic) andar tranquilo. No podís (sic) transitar por ninguna parte, en una bomba de bencina, a las 8 de la mañana. Obviamente nadie hace nada, estamos como habituándonos un poco a esto, lo cual me parece peor aún, y yo siento que cada día, no cada año, esto está peor. ¡Me encantaría saber qué tenemos que hacer, Patricia Maldonado, que se pongan las pilas... ya no sé quién”, cerró.