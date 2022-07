“Nunca valoraron nada de mí”: Naya Fácil confesó la triste relación con sus padres

La divertida, espontánea e irreverente Naya Fácil conversó a corazón abierto con los amigos de La Cuarta donde reveló la mala relación que tiene actualmente con sus padres, la cual la llena de tristeza al no poder contarles sobre los logros que ha conseguido como una joven que no saber “hacer nada”, convertirse en una querida influencer.

“Mis padres, para mí, no existen. Yo hace más de seis años que no tengo relación con mi padre y hace dos años y medio no hablo con mi madre. Ellos no saben nada de mí, yo no sé nada de ellos. Bueno, no sé si sabrán... cuando yo hago los en vivo (en Instagram)”, explicó.

“Me afecta igual un poco saber que mucha gente que me sigue, sabe que yo tengo mi casa, mi auto, mis cosas, y no poder contarle a mis padres, “mamá, papá, me compré una casa”, decírselo a ellos”.

Según contó en una extensa entrevista en La Firme, sus papás la veían como la oveja negra de la familia y nunca valoraron nada en ella.

“Mis padres me veían como la más loca de la familia, la que no iba a lograr nada. Vivía con ellos, pero faltaba mucha comunicación, nunca hubo consejos, enseñanzas de valores. Me veían como muy perdida (...) Ellos nunca valoraron nada de mí. Me costaba muchísimo eso. Cuando era chica me afectaba mucho, pero hoy ya no”.

Lo más triste para Naya, quien ha intentado acercarse a su madre, es que ella no estaría interesada en compartir con su hija famosa, quien derrocha alegría en redes sociales, pero guarda una profunda pena.

“Mi hermana vive con mi mamá y siempre le pregunto. Como hace dos años yo no hablo con ella, le pregunto si pregunta por mí, si quiere saber cómo estoy o dónde estoy, y no tiene interés. Con mi papá nunca tuve buena relación, pero me gustaría un interés de mi mamá y ella no quiere saber nada de mí”.

Producto de este desinterés familiar, Naya confesó que fueron sus “facilines”, como llama de cariño a sus seguidores, quienes la ayudaron a salir emocionalmente adelante.

“Me intenté suicidar muchas veces”

“Quizás he llenado el espacio de mis padres con mis seguidores, ¿cachái? Por eso les pregunto: chiquillos, ¿está bien esta compra? ¿Cómo cocino? ¿Cómo hago esto? A veces la gente me dice “Naya, tú te haces”, pero yo de verdad no sé hacer muchas cosas. He aprendido a hacer prácticamente todo sola en la vida. Los busco mucho a ellos. Son parte fundamental de mi vida. Cuando comencé a hacerme un poco conocida como Naya Fácil, yo estaba en un momento muy malo de mi vida, me intenté suicidar muchas veces. Entonces, ellos me ayudaron a salir adelante”.