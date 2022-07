Paul Vásquez se descargó en contra de los programas de farándula: “Hablan con tanta seguridad, como si me conocieran”

Estos días han sido bastante difíciles para Paul Vásquez, puesto que fue protagonista de un incidente en el aeropuerto de Santiago por el cual tuvo que ser detenido. En este contexto, es donde el “Flaco” comentó el mal manejo de los medios de farándula con respecto a este hecho, mientras se encontraba en el programa de CHV “Podemos Hablar”.

Durante la conversación con Jean Philippe Cretton, el exDinamita Show contó su versión de los hechos y habló sobre que se realizó un examen voluntario de drogas con el objetivo de limpiar su nombre.

Sin embargo, se tomó unos minutos para criticar el manejo de los medios de espectáculos con respecto a la situación, apuntando que expusieron el tema con morbo.

En esta línea, es donde el comediante se fue en contra de “Zona de Estrellas”: “Gente que vive detrás de un celular y a los que le gustan las masacres y que viven destruyendo...Esta señorita (Adriana) Barrientos, diciendo que me conoce y que somos íntimos amigos...Y yo nunca...Cachai”.

“Hablan con tanta propiedad, que me conocen...Desde 1996, las fiestas de la farándula a las que yo he ido son nulas, entonces no pueden decir que me vieron”, agregó.

“Entonces esa potestad, ¿Quién se las da?...Hablan con tanta seguridad, como si me conocieran... Si yo soy un chico de barrio”, sentenció Paul Vásquez.