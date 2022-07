Raquel Argandoña confesó que Martín Cárcamo estaba “indignado” luego de los dichos de JC Rodríguez: “No se soportan”

Raquel Argandoña agregó un nuevo antecedente a la polémica entre Martín Cárcamo y Julio César Rodríguez, y contó que el animador de Canal 13 no habría reaccionado de la mejor manera a los dichos de su colega periodista.

Todo comenzó hace algunos días cuando el rostro de CHV habló sobre la “farándula encubierta” de la pantalla chica. “No quiero sapear pero yo no encuentro nada de malo que haya farándula… No voy a sapear a los programas de Canal 13, no es mi estilo, pero el programa de Martín es un programa de farándula llevado a la entrevista y el espectáculo”, comentó en aquella ocasión.

En este contexto, es donde la “Quintrala” analizó los comentarios y contó la reacción del rubio de Viña del Mar: ”Me contaron gente de Canal 13 muy cercana, que Martín estaba indignado con Julio César, indignado”, aseguró durante el último capítulo de “Zona de estrellas”.

Luego, la comunicadora explicó que Martín se preguntaba “por qué tenía que hablar Julio César del programa de él. Parece que no se llevan muy bien en la realidad, amigos no son, ni siquiera compañeros de trabajo. No se soportan”.