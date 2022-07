“Comentarios absurdos”: el feroz desmentido de Julia Vial y Eduardo de la Iglesia a Daniel Fuenzalida por dichos de La Red

El anunciado streaming que Julia Vial y Eduardo de la Iglesia realizaron anoche en Instagram, donde dieron cuenta de la crisis económica que mantiene a La Red sin realizar su programación habitual y a varios rostros del canal en la incertidumbre de retornar a animar sus programas, también les permitió a ambos comunicadores salir a desmentir la información entregada hace unos días por el conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, respecto a un eventual distanciamiento de las figuras de la señal y los trabajadores que se desempeñan detrás de cámara.

En su momento, el conductor del programa de espectáculos de TV+ dio cuenta de versiones de algunos trabajadores del sindicato de La Red que, aparte de reclamar por las deudas económicas que mantiene el canal con ellos, se quejaron por el poco interés de los rostros de la señal con su situación y el casi nulo contacto con ellos.

Si hay algo que se ha caracterizado desde que comenzó esta paralización, hasta hoy, es que siempre hay contacto, quizás no con todos, pero con el equipo (de ‘Hola Chile’) ciento por ciento. — Julia Vial

Esos dichos fueron los que también abordaron Vial y De La Iglesia en su Live, quienes de forma tajante desmintieron la información entregada por Fuenzalida en “Me Late”.

Desmentido por distanciamiento de rostros y trabajadores en La Red

“Me da lata cuando salen comentarios medio absurdos, porque en La Red somos como una familia, es una situación bastante compleja”, aseveró la periodista, quien fue la primera en sacar la voz luego de las preguntas de varios usuarios conectados a la transmisión realizada por la pareja en la red social.

No sé a qué rostros se refería y no sé cuál es la fuente de Daniel Fuenzalida para decir algo así, que chequee mejor la fuente, porque eso no es cierto. — Julia Vial

“Ayer (lunes) estaba viendo ‘Me late’ y el ‘Huevo’ Fuenzalida cuenta que una fuente del sindicato le había dicho que efectivamente ellos no tenían contacto con los rostros”, se quejó la animadora, cuyo reclamo fue tomado por De La Iglesia para desmentir tales dichos del rostro de TV+.

“Ayer (lunes) en el programa de Daniel Fuenzalida se comentó que los rostros de La Red no teníamos contacto con la gente del canal o del sindicato, lo que no es así”, agregó.

“Estaban hablando que el ‘Huevo’ contó que él tenía una fuente en el sindicato del canal y que le había preguntado qué onda con los rostros y esta fuente, no sé quien será, le había dicho que no conversaban con los rostros, algo que no es verdad. No sé a qué rostros se refería y no sé cuál es la fuente de Daniel Fuenzalida para decir algo así, que chequee mejor la fuente, porque eso no es cierto”, complementó Vial.

La molestia de los animadores con Fuenzalida fue creciendo en la medida que intentaban negar el distanciamiento con los trabajadores del sindicato.

“Si hay algo que se ha caracterizado desde que comenzó esta paralización, hasta hoy, es que siempre hay contacto, quizás no con todos, pero con el equipo ciento por ciento. Cuando vamos al canal conversamos con todos y tú Eduardo mantienes contacto directo con el presidente del sindicato constantemente (...) somos una familia, nos preocupamos del otro, estamos al tanto de cómo podemos ayudar, han sido tiempos duros”, aclaró Vial.

“Aquí estamos todos en la misma situación y me parece increíble que se plantee públicamente esta tesis de que los rostros no tenemos contacto con el sindicato, dejando entrever que la situación no nos toca o no nos interesa, nada más alejado de eso”, finalizó De La Iglesia.