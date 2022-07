“Me comuniqué de mala manera”: Daniel Fuenzalida y su mea culpa tras desmentido de Julia Vial y Eduardo de la Iglesia

Daniel Fuenzalida salió este miércoles a aclarar los dichos de los animadores de “Hola Chile”, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, quienes en un Live de Instagram comentaron la crítica situación económica de La Red y desmintieron la información entregada por el conductor de “Me Late” respecto de un supuesto distanciamiento de los rostros de la señal privada con los trabajadores de la misma en medio de la huelga de brazos caídos que se realiza en el canal.

“No sé a qué rostros se refería y no sé cuál es la fuente de Daniel Fuenzalida para decir algo así, que chequee mejor la fuente, porque eso no es cierto”, señaló Vial en el streaming del pasado martes, instancia en la que insistió que tanto ella como su compañero de animación en “Hola Chile”, De La Iglesia, se han mantenido en contacto con todos los trabajadores del programa en estos casi tres meses de huelga por sueldos e imposiciones impagas de la señal televisiva.

Rostros, trabajadores, toda la familia de La Red están guiando el mismo carro, pero sí se me comunica que los rostros están más conectados con sus equipos que con el sindicato de trabajadores. — Daniel Fuenzalida

“Me da lata cuando salen comentarios medio absurdos, porque en La Red somos como una familia, es una situación bastante compleja (...) si hay algo que se ha caracterizado desde que comenzó esta paralización, hasta hoy, es que siempre hay contacto, quizás no con todos, pero con el equipo ciento por ciento”, aclaró la periodista.

Los dichos de Fuenzalida por crisis de La Red

Estos dichos fueron de los que se hizo cargo el conductor, quien en su programa de TV+ reconoció haberse equivocado en comunicar del caso.

“Yo estuve hablando con personas del sindicato, y se me desmintió de alguna manera en el Live. Quiero decir que quizás me referí mal, hago un mea culpa, pero sí es cierto que yo me comunico con personas que están dentro”, arrancó Fuenzalida, quien insistió en que “todos” los trabajadores de La Red “están empujando el mismo tren”.

“Rostros, trabajadores, toda la familia de La Red están guiando el mismo carro, pero sí se me comunica que los rostros están más conectados con sus equipos, que con el sindicato de trabajadores”, expuso Fuenzalida.

“Ahí es donde yo me comuniqué de mala manera, o no se me entendió lo que quise decir, hago un mea culpa con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia. Pongo punto final a esto, por favor. Aquí lo que interesa son los bienes para los trabajadores de La Red. Eso es lo que realmente estamos buscando como medios de comunicaciones. Pido las disculpas a Julia y a Eduardo”, cerró.