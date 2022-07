“Hogar, dulce hogar”: Pailita mostró el interior de su nueva casa

El cantante urbano Pailita es conocido por ser bastante cercano con sus fans y compartir sus mayores logros con sus seguidores, y en esta ocasión les quiso mostrar el interior de su nuevo hogar.

A través de sus redes sociales, el artista registró un poco de lo que es su nueva vivienda, en donde se puede ver el patio de la casa que incluye una gran piscina y un amplio jardín para su familia.

“hogar, dulce hogar”, expresó Carlos Rain Pailacheo a través de sus historias de Instagram.

Recordemos que Pailita compró esta construcción tras hacer una tierna promesa con su familia. “Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mierda para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo”, escribió cuando adquirió la vivienda.

Acá te dejamos el registro: