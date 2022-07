¿Celos o depresión? Revelan dos hitos que provocaron el quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Este fin de semana el quiebre amoroso entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se tomó las redes sociales de los periodistas de farándula, quienes dieron cuenta de variadas teorías respecto de los verdaderos motivos que pusieron fin al intento de la mediática pareja de reconciliarse luego de su ruptura de inicios de año.

LEE MÁS: ¿Alguien de apellido Cretton?: la sorpresiva broma de Eduardo Fuentes a Pamela Díaz sobre su expareja

Versiones que apuntaron a escenas de celos mutuos o reclamos por falta de apoyo se dieron como los motivos que acabaron con la llama del amor entre la influencer y el rostro de CHV.

Yo entiendo que hoy día no están en los mejores términos. Pamela estaría bastante molesta con algunas situaciones puntuales, se lo habría hecho saber a él y él estaría bastante confundido con todo lo que está pasando. — Sergio Rojas

Fue Sergio Rojas, en su ya habitual streaming de Instagram “Que te lo digo”, quien junto a la periodista de farándula, Paula Escobar, puso en el tapete que el principal motivo del quiebre llegó luego de una serie de interacciones por redes sociales que el animador del canal privado ha mantenido con algunas jóvenes en Instagram, algo que habría molestado a Pamela Díaz, quien por esta situación se habría alejado del periodista.

Los celos de Pamela Díaz y la depresión de Cretton

“Yo, por lo que estuve reporteando, Pamela Díaz estaría muy molesta por estas situaciones. Creo que habrían tenido un encontrón, bastante fuerte y potente (...) entiendo que Pamela Díaz quería echarle repelente porque estaba muy molesta con esta situación, muy molesta con estos calentamientos digitales, llamémoslo así, calentamientos digitales que Jean Philippe tiene con algunas usuarias del Instagram y estarían bastante (...) porque antes estuvieron distantes, separados, había una conversación, cierto. Yo entiendo que hoy día no están en los mejores términos. Pamela estaría bastante molesta con algunas situaciones puntuales, se lo habría hecho saber a él y él estaría bastante confundido con todo lo que está pasando”, dijo.

Según el panelista de “Me Late Prime”, esta situación tendría bastante contrariado a Cretton, quien en su entorno cercano habría dado a conocer que no entiende que el tema de sus likes en redes sociales sea un tema tan sobreexpuesto”.

“Él no entiende mucho esto de la sobreexposición, no entiende que sea un tema hablar del tema de las mujeres que le pone me gusta, que no entiende tampoco la reacción que ha tenido Pamela en los últimos días. La verdad es que todo este lindo romance estaría viviendo una suerte de contra fama, como que todo lo tan lindo de algún día, hoy está bastante confuso y no estarían en los mejores términos”, explicó.

La tesis de Rojas tuvo su correlato en los dichos de Cecilia Gutiérrez, quien aportó que el motivo que ha llevado a Cretton a distanciarse de Pamela no tiene mucho que ver con sus likes a otras jóvenes y la respuesta de Díaz, sino más bien a un cuadro depresivo que no ha recibido el apoyo esperado de parte de su pareja.

LEE MÁS: “Están molestos”: aseguran que quiebre con Jean Philippe Cretton marginó a Pamela Díaz de Podemos Hablar

LEE MÁS: ¿Es porfiada o sincera?: Adriana Barrientos sigue insistiendo en romance entre Pamela Díaz y Esteban Paredes

“Su familia está bien preocupada, él estaba en el sur con su hija, fue a ver a sus papás, están súper preocupados por el estado de salud de Jean Philippe, porque no es una depresión leve”, señaló la comunicadora, quien aseguró que este hecho, sumado a la poca atención de Díaz que la ha dado, aportó al distanciamiento definitivo de la pareja, según lo confirmó la semana pasada el periodista Manu González.

“Él se sintió poco apoyado por Pamela en este proceso, ella no lo entendía y ese habría sido el motivo del quiebre”, finalizó.