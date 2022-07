“Están molestos”: aseguran que quiebre con Jean Philippe Cretton marginó a Pamela Díaz de Podemos Hablar

Mucho revuelo han causado las declaraciones que hace unos días dio la mediática Pamela Díaz respecto de los motivos por los cuales no ha podido estar presente en el estelar “Podemos Hablar” de CHV.

LEE MÁS: “Dejen de especular tonteras”: Pamela Díaz y Esteban Paredes aclararon rumor de su supuesto romance

Según las palabras de Díaz, la producción del programa conducido por Jean Philippe Cretton ya la ha “bajado” tres veces de participar en el espacio. Dichos que en “Zona de Estrellas” aseguraron provocaron un profundo malestar al interior del equipo de producción de PH.

Esto, porque además la mediática enfatizó que en otras ocasiones ha sido ella quien le ha bajado el pulgar a las invitaciones del programa de la señal privada porque “hay gente que no me gusta en el programa, y no voy a ir con gente que no me agrada”.

La polémica de Pamela Díaz con CHV

Una polémica que, en palabras del español Manu González, ha generado una evidente molestia en el equipo de PH porque, en sus palabras, asumen que no son ciento por ciento reales.

“Hablé con la producción de PH y están un poquito molestos con las declaraciones, porque no es así”, dijo el panelista de “Zona de Estrellas”, quien aseguró que gran parte de los problemas que han tenido para sumar a la exfigura de CHV al programa se han dado por la situación sentimental de Díaz con Cretton, con quien terminó su relación a inicios de año. Misma situación por la que pasaría ahora luego de un fallido intento de regreso.

“En febrero se invita a Pamela Díaz, ella dice que sí y ahí se da la crisis en la pareja. Cuando se iba acercando la fecha de grabación, Jean Philippe estaba complicado porque era difícil estar con su expareja. Se habló con Pamela Díaz, no para quitarle la invitación sino que posponerla para otra oportunidad”, explicó González, quien agregó además que posteriormente se le propuso otra fecha a la mediática.

“No pudo ir por temas de agenda, pero como ya estaban terminados prefirió no ir, lo que confirma que la ruptura se dio hace un mes”, sentenció el comunicador español.

LEE MÁS: Pamela Díaz deja en suspenso romance con Jean Philippe Cretton: “Hay situaciones que aclarar”

LEE MÁS: Pamela Díaz reveló que la han bajado 3 veces de “Podemos Hablar”: “No voy a ir con gente que no me agrada”

En la misma línea, Sergio Rojas expuso en “Me Late Prime” que el quiebre entre Díaz y Cretton es un hecho y que la influencer aún no lo oficializa por el actual estado de salud mental de Cretton.

“Hay una conversación que no se ha realizado, entonces ella no sabe si siguen si no siguen. Si van a intentar seguir intentándolo”, dijo el periodista.

“No hay un cierre de ciclo (...) ni ella lo ha dicho ni Jean Philippe, y están de una manera stand by, esperando a lo que viene”, agregó por su lado Daniel Fuenzalida.