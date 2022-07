Chilena que funó a Camila Recabarren entrega detalles de su mal vivir en EEUU

La chilena Daniela López, residente en Estados Unidos, entregó más detalles respecto a la desagradable experiencia que pasó por culpa de la exMiss Chile Camila Recabarren, quien le debe más de 1.300 dólares por concepto de arriendos y le dejó un desastre en la casa donde vivía, arrancando “como rata” sin pagar un centavo, ni hacerse cargo de los daños, reveló en conversación con Página7.

Todo comenzó con la furiosa funa que realizó la compatriota al ver que Camila estaba haciendo sus maletas para irse de la casa, por lo cual decidió compartir un video donde le preguntaba cuándo le iba a pagar, a lo cual Recabarren respondía con ironías, con un aspecto de indigente.

Ante esto, López reveló más detalles de cuando comenzaron los problemas con le exMasterChef, a quien le facilitó la habitación principal de la casa, para que viviera cómodamente con su hija.

“Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados”, acusó.

Pero, los problemas continuaron tras pedirle que la ayudara a limpiar el hogar, pero ella le cerró la puerta en la cara.

“Le fui a golpear la puerta y pregunté si nos ayudaba, y dijo que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara”, acusa.

“Yo la verdad no la conocía a ella porque yo no vivo en Chile hace años, pero todos los chilenos que venían la conocían y me decían ‘tienes a la Miss Chile”, comentó respecto a la impresión que tenía de ella en un comienzo, la cual comenzó a caerse cuando vio que tenía un mal vivir y consumía drogas gran parte del tiempo, incluso delante de su hija.

Mala imagen que se agravó, con la deuda del arriendo que se extendió varios meses, con la falsa promesa que se pondría al día cuando recibiera el dinero de una venta.

“Ella dijo que estaba vendiendo un departamento en Chile y que estaba esperando dinero de ahí, pero desde junio que espera ese dinero, y yo le creía”, se lamenta.

La Funa

Fue a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, que la joven dio a conocer la mala experiencia con Camila Recabarren.

“Rata, se fue sin pagar el arriendo y dejó el departamento todo sucio, quebró cosas y dejó cosas en mal estado. ¡La terrible Miss Chile! (...) se fue como una rata sin pagar 1.300 dólares”, escribió la cibernauta.

Posteriormente, comentó que la modelo no pagó los servicios básicos del hogar y que justificó esta acción por tener una hija. “No pago agua, ni luz, ni gas y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni para comer”.