José Antonio Neme revela en Mucho Gusto carta de tuitero que lo amenazó de muerte

José Antonio Neme dio a conocer ayer lunes a través de redes sociales el mensaje de un tuitero que lo amenazó de muerte. “Me amenazan d muerte en medio de @MuchoGustoMEGA que me vería bien ‘con una bala en el cráneo’, pienso que hemos tocado fondo…”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

Este martes en tanto, el animador del matinal de Mega leyó en el espacio una carta de la persona que lo amenazó de muerte.

“Quería cerrar el programa con una cosa que me ha pasado esta mañana y que, como todas las cosas que me pasan a mi, son bastante particulares. Le pasan a mi y al pato Lucas no más”, expresó.

Tras esto, indicó que “yo fui objeto de una amenaza de muerte el día de ayer a través de redes sociales y ahora la persona me escribe una carta para pedirme disculpas”.

“Me dice lo siguiente: ‘Estimado José Antonio quiero partir pedir disculpas por el desafortunado tuit que publiqué el día de ayer. De verdad que lamento mucho lo ocurrido. Claramente no corresponde más aun teniendo presente el contexto político y social que estamos viviendo, en donde la violencia está a la orden del día”, relató.

Ante esto, Neme afirmó que “yo valoro este tipo de declaraciones, ahora me parece que cada vez que uno escribe algo, tiene que ser responsable de lo que escribe”.

“Luego habla de más cosas, de temas políticos y dice ´reitero mis más sinceras disculpas a ti José Antonio, a tu familia y todo tu entorno, de verdad que nunca realicé el tuit con la intención de amenazarte o causar terror, solo fue un chiste horrible (panfletero) que nunca más se repetirá. Estoy a disposición para una charla amigable’”.

Finalmente, tras terminar de leer la carta, Neme manifestó que “no creo que tengamos nada qué hablar, hágase cargo de las cosas que escribe y la próxima vez piénselo dos veces, nada más”.

El periodista además compartió el texto a través de redes sociales. “Valoro su carta! Cuando uno es adulto y sobre todo en el momento en que estamos viviendo hay que ser en extremo responsable. El respeto a la vida -desde el lenguaje incluso- debe ser intransable”, señaló en Twitter.

Revisa el tuiteo de José Antonio Neme