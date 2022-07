“Siempre fue nuestra carta”: Hermana de Claudia Conserva presenta nueva animadora “Milf”

Fue la tarde del lunes cuando Fran Conserva hizo el cambio de mando en el programa “Milf”, del canal TVMás, y presentó a la nueva animadora que estará a cargo del espacio mientras su conductora oficial, Claudia Conserva, esté ausente por su proceso de sanación.

“Estamos muy contentas, porque vamos a tener una compañerita que no es nueva. Es de la casa. Viene a ayudarnos y entregarnos todo su cariño, elegancia, profesionalismo. Estamos chochas”, contó la Fran, quien estuvo a cargo del buque cuando su hermana dio un paso al costado, de manera temporal.

Fue en ese momento cuando apareció en el estudio un rostro conocido y muy querido por la audiencia, la locutora radial y expanelista de “Milf”, Andrea Hoffmann.

Andrea Hoffman

“Quiero contarles que, cuando pasó todo lo que pasó con la Claudita, que tuvo que ir a preocuparse de su salud, Andrea siempre fue nuestra carta porque es un agrado trabajar con ella. Es una persona increíble”, contó entusiasmada la cuñada del Pollo Valdivia.

[ Betsy Camino a lo grande: “En pandemia hice mucha plata y me pregunté ‘¿qué hago con esto?’, invertí en seis departamentos” ]

Además, explicó que Hoffmann no pudo estar presente en julio por la operación de su rodilla, a la que fue sometida tras participar en la segunda temporada de programa de talentos “Aquí se baila”, de Canal 13.

Pastelero a tus pasteles

Fran Conserva, además, agradeció la participación de Andrea, señalando que le permitirá vivir de mejor manera el proceso con su hermana, quien se recupera de un cáncer de mamas.

“Me siento agradecida y contenta porque yo también necesito vivir ciertos procesos, y la verdad es una responsabilidad no menor esto de ser conductora. Pastelero a tus pasteles. Decirles que ahora yo vuelvo a mi rincón a ser la malvada que soy. Me quedo muy feliz”, añadió, sacando risas entre sus compañeras. Me voy a mi rincón de las desordenadas y bienvenida, andreíta. Vuelvo a ser yo misma. Y gracias a la gente por la buena onda que me tiró en este tiempo”, concluyó Fran.

[ “Me tengo que preparar para dar una dura batalla”: Claudia Conserva revela que padece cáncer ]

Fue en junio pasado que la animadora reveló, a través de una publicación en sus redes sociales, que padece cáncer y que se ausentará de sus funciones públicas para concentrarse en su salud.

“Tengo un diagnóstico: cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”.