“Aquí no eres víctima, son unos barsas”: mujer que funó a Camila Recabarren le responde sin filtro

En una verdadera teleserie se ha transformado el caso de Camila Recabarren, quien recibió una contundente respuesta tras sus primeras declaraciones donde asegura que no solo se fue del lugar pagando el arriendo, sino que además es víctima de las intenciones malvadas de la mujer dueña del lugar y que la funó por redes sociales.

Después de que una chilena, llamada Daniela, la acusara en redes sociales de arrancar sin pagarle el arriendo que le debía y de dejar el departamento en mal estado en Estados Unidos, la misma le respondió con todo a sus palabras.

“El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento fue caótico, pero estamos acá acompañándola, llenita de amor”, fueron parte de las declaraciones de Camila.

[ Camila Recabarren rompe el silencio: dice que pagó todo el arriendo y que chilena llevó personas armadas al departamento ]

“Son unod barsas”

Daniela reaccionó a través de sus propias redes sociales, respondiendo sin guardarse nada para la ex Miss Chile.

“Si, yo opino lo mismo que tú, personas barsas que hablan mierdas. Y claro, tu vida es bonita, la pintas de colores como todos tratamos de vivirla. Sí hablé más de ti… créeme que fue en un desahogo de rabia por dejarme todo este problema a mi sola, monetariamente”, comenzó señalando la mujer.

Asimismo, Daniela agregó que “gritamos las dos (aquí no eres víctima), tú no eres piola Camila, tú sabes que no (...) me descargué contigo de esa forma porque me dejaste sin casa”.

“Me dejaron hecha mierda, tirada, llorando, tuve que pelear con todos por plata (...) Dejaron todo en mal estado y se fueron y dejaron con una deuda gigante que me va a costar pagar. Ustedes tres son unos barsas, más que la gente que opina sin saber”, continuó.

¿Racismo?

Daniela también aseguró que había hablado con la policía “y vi su denuncia absurda (a costa de qué), me la leyó el detective, no tienen credibilidad de nada, se contradicen en todo”.

La afectada señaló que Camila le debía 1300 dólares, mientras que un amigo de Camila, Bastián, le debía 1100 dólares. Por otro, un chico llamado Luciano, a quien acusan que le subarrendaron una de las piezas, le debía 1150.

“Camila, es absurdo que digas que mis amigos, con los que salgo a bailar afrobeats todos los martes y son bailarines afroamericanos, digas que llegaron armados. (No se tú pero yo veo un poquito de racismo tuyo porque son grandes y afroamericanos)”, acusó Daniela, quien además aseguró no quería buscar fama con su funa, solo lograr que le pagaran lo que le debían.