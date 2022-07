Carolina Soto respondió a la dueña de restaurante que la trató de “prepotente”

Durante el fin de semana, Carolina Soto protagonizó un polémico momento tras exponer un reclamo a través de sus redes sociales, donde contó que tuvo que pagar 18 mil pesos por una porción de fideos en el local Pastas Cagliari, la cual compró a través de Pedidos Ya.

“Llamé a la señorita, obviamente yo estaba muy enojada, pero no le falté respeto. Pero la llamé para decirle que en la página no dice nada (sobre el tamaño de la porción)”, dijo en esa ocasión la ex chica Rojo.

Sin embargo, Ángela Casteñeda, una de las dueñas del emprendimiento familiar, contó a La Cuarta, detalles de la llamada que recibió de parte de Carolina Soto.

“Recibí un llamado, no tenía idea quién era, solo que había una persona al otro lado del auricular muy, muy ofuscada. Enojada. Yo no entendía nada porque me decía que había hecho un pedido por Pedidos Ya” , manifestó la mujer.

“Estaba tan ofuscada, que yo lo único que lograba, dentro del shock en el que quedé, porque estaba como pasmada con tanta palabra, logré entender que estaba reclamando por un producto, el valor del producto, que no era lo que ella pensaba que estaba pagando. Porque al parecer ella pensaba que era un plato familiar”, relató Ángela al medio mencionado.

[ Restaurante de pastas responde a funa de Carolina Soto: “Ella fue prepotente” ]

Carola Soto no se quedó callada

Carolina Soto respondió las palabras de la dueña del restaurante a través de un live, donde dijo: “ Llamo para que me vengan a buscar la pasta y me devuelvan el dinero y ahí me dijeron que no podían venir para acá, obviamente yo me enojé”.

“Cuando yo publiqué las cuestiones, me llaman de vuelta para decirme que me devuelven la plata y yo estaba enojada, así que dije, mejor no, pero que ojalá no le pasara a otra persona”, continuó su descargo.

La artista manifestó que era una cliente y que podía reclamar igual que todos. “Yo tengo mi derecho a réplica también...yo trabajo en el arte, en la televisión, pero cualquier persona pudo haber reclamado, pero como yo estoy más expuesta pago el pato en el fondo por decir lo que pienso”, expresó.

Soto fue enfática en aclarar que no insultó a la dueña del local. “No le falte el respeto, ojo. Si hable fuerte, ese es mi mea culpa, hablar fuerte. Nunca supe que era una pyme, porque en la página de pedidos no dice pyme, yo apoyo a ene’ de emprendimientos en mis redes sociales... yo no deje de apoyar”.

“Pero bueno si la gente cree que soy arrogante por reclamar que pena, porque yo también soy una consumidora y también yo puedo decir, no me gustó el plato, no estaba hablando del sabor, ni de la textura, estaba hablando del tamaño versus precio”, expresó sin miedo Carolina Soto.

“Yo tampoco tenía como saber que ella estaba embarazada, imposible saberlo, que pena que pasó un mal rato, yo también lo pase, en el fondo somos dos dañados”, concluyó.