Daniella Chávez contra familia Abumohor por O’Higgins: “Me cierra las puertas a poder comprarlo por ser mujer, Playboy”

Igual da pena como actúan los supuestos machos en este país, Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, Pero menos a mi! Por la forma en que reuní el dinero! Son una vergüenza y que Rancagua sepa que no me quiere vender y que yo… pic.twitter.com/jR4mCXIXU9