Patricia Maldonado y su descargo: “Hoy no se puede decir nada, no falta el descerebrado, que dice ‘te voy a matar’”

El programa de YouTube de Patricia Maldonado ha dejado que hablar toda la semana, luego de la entrevista del empresario Pedro Pool, quien profirió fuertes amenazas en caso que gane el Apruebo el Plebiscito el 4 de septiembre y que incluso hizo abrir una investigación por parte de la Fiscalía.

En el nuevo capítulo de “Las Indomables”, Maldonado tuvo de invitado al abogado Raúl Meza y en conversación con él se refirió a Pool.

“Estuvo aquí en este programa, se mandó unas frases no muy acertadas por lo demás. Este canal es democrático, en el cual las personas se hacen responsables de sus dichos porque son adultas”, dijo la expanelista de “Mucho Gusto”.

En ese contexto, recordó lo que ocurrió con su familia en la época de dictadura, tal como recoge el sitio Mira Lo que Hizo, “Fuimos atacadas con barbaridades, por jóvenes comunistas (...) a mi hijo y mis padres los tuve que sacar del país, los amenazaban tanto de ponerles bombas que la casa de mi padre tenía una pandereta, con un desnivel en el piso, llamaban para decir que tenían instalados explosivos”.

“Hoy no se puede decir nada, no se puede opinar porque no falta el descerebrado, el cabeza de músculo, el cabeza con caca ‘te voy a matar, porque ustedes son fachas las vamos a matar’. Nosotras vamos a seguir igual hablando exactamente igual, vamos a seguir dando nuestra opinión, yo por lo menos voy a seguir diciendo que voy a votar por el rechazo”, dijo “La Maldo”.