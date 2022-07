Andrea Hoffmann asegura que Claudia Conserva “está resistiendo bien su tratamiento”

Andrea Hoffmann, la nueva conductora de “Milf”, aseguró este viernes que el tratamiento contra el cáncer de mama que realiza Claudia Conserva va por buen camino y que la figura ancla del programa de TV+ “está resistiendo bien” todos los procedimientos.

Así lo dejó saber en entrevista con lun.com, donde la coreógrafa reconoció que su llegada fue propiciada por la propia Conserva, a quien desea se recupere lo más ponto posible.

Ella es una hermosa persona. Estamos todos remando y abrazando el proyecto, esperando que Claudia (Conserva) se recupere. — Andrea Hoffmann

La preocupación de Hoffmann por Claudia Conserva

“Estamos súper claro que la Claudita se va a recuperar, pero no tenemos claro cuándo, puede ser dos meses o tres meses dependiendo de cómo va su recuperación”, señala Hoffmann, quien asegura que su idea “es apoyar y estar. Más que un trabajo, es cariño la verdad”.

La también locutora radial reconoce que si bien no se ha comunicado telefónicamente con Conserva estos últimos días, está muy al tanto de su proceso de recuperación.

“Hemos respetado su espacio. Sí me ha escrito por WhatsApp. Nos dijo que disfrutáramos, pues hay muy buena onda en el equipo (de ‘Milf’). La idea es hacer pasar un buen rato a nuestros televidentes”, cuenta Andrea, quien sólo tiene palabras de apoyo y elogios para la comunicadora.

“Ella es una hermosa persona. Estamos todos remando y abrazando el proyecto, esperando que Claudia se recupere”, prosigue Hoffmann, quien agrega que pese a todo el esfuerzo que hace el equipo de “Milf” para soslayar la ausencia de Conserva, la preocupación por la salud de la animadora es evidente.

“Los conozco harto y el equipo no tiene el mismo ánimo de siempre. Obviamente hay preocupación y más estrés, pero es lo normal porque la Claudia es el pilar de ‘Milf’. Necesitaban reorganizarse y eso vinimos a hacer; a distribuirnos mejor las habilidades de cada uno”, explica la nueva animadora del programa, quien explica que pese a toda la preocupación que implica la salud de Conserva, está segura que la figura de TV+ logrará salir adelante de su difícil momento.

“Yo no he hablado con ella. No he querido porque todos hemos respetado su espacio personal, pero sabemos por la Fran (hermana de Claudia Conserva y además panelista del espacio) que va bastante bien en su recuperación y está resistiendo bien su tratamiento”, finalizó.