Andrea Hoffmann y mensaje que recibió de Claudia Conserva antes de reemplazarla en Milf: “Está concentrada en recuperarse”

Andrea Hoffmann se sumó a la conducción de “Milf” luego que el pasado lunes Fran Conserva confirmara que la coreógrafa llegaba como el reemplazo oficial de su hermana, Claudia, quien por estos días está concentrada al ciento por ciento en su tratamiento contra el cáncer.

Un arribo que la propia Hoffmann reconoce, en entrevista con el sitio web pagina7.cl, fue gestión exclusiva de Claudia Conserva.

El apoyo de Claudia Conserva a nueva animadora de “Milf”

“Fran tuvo que tomar ese rol de conductora, de forma intempestiva, de un día para otro, y ella también necesita tiempo para enfrentar lo que están viviendo como familia. Ella me llamó el día anterior y me dijo que estaba feliz que yo llegara. La recepción fue súper cariñosa”, reconoce la también locutora radial, quien sólo tiene palabras de aliento y agradecimiento para Claudia Conserva, quien antes de asumir la conducción del programa le mandó un emotivo mensaje.

“La Claudita me envió un mensaje antes de partir el reemplazo, muy cariñosa como siempre. Yo he respetado sus tiempos, innatamente no quise invadir, porque está muy concentrada en recuperarse, pero sí nos hemos comunicado por WhatsApp”, reveló Hoffmann, quien si bien reconoce que llegó al programa en “un momento ingrato”, asume que todo el equipo y ella misma han hecho “un esfuerzo” para que el programa fluya en su habitual estilo.

“Es un momento ingrato, pero hay un esfuerzo de parte de ellos y mía por lograr este reemplazo y seguir remando todos para el mismo lado. Nos sentimos cómodas y si nosotras estamos bien, la gente lo pasa bien”, agregó.