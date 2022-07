Claudia Conserva reapareció en redes sociales por el cumpleaños de su marido, Juan Carlos “Pollo” Valdivia

Fue a fines de junio cuando la animadora Claudia Conserva contó a través de redes sociales que había sido diagnosticada de cáncer.

La conductora del programa “Milf” señaló en esa ocasión en su cuenta de Instagram que el viernes 17 de junio se hizo “exámenes de rutina, como todos los años. Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal”.

“No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca... Me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio.... Y a una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”.

La esposa de Juan Carlos “Pollo” Valdivia añadió que se se ausentaría de sus obligaciones laborales “todo el tiempo que sea necesario para concentrar fuerzas en mi salud y salir de esto”.

Y este domingo 10 de julio, cuando su marido y fundador de la productora de cine y televisión GOA Films, cumplió 56 años, Claudia Conserva volvió a hacer una publicación en Instagram, en la que apareció en una imagen con su esposo. Y junto con con saludarlo se refirió de manera tangencial a su pelea contra el cáncer.