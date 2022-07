Mauricio Pinilla: “Antes me contaminaba más con lo que decían de mí, ahora me río”

Mauricio Pinilla reconoció este viernes, en entrevista con lun.com, que las críticas que ha recibido por sus más recientes polémicas como rostro de TVN lo tiene sin mucho cuidado.

El otrora goleador e ídolo de Universidad de Chile ha estado en boca de varios comentaristas de programas de espectáculos por una serie de polémicas en las que se ha visto involucrado tras su mediática separación de su esposa, Gissella Gallardo, sus duras críticas al Gobierno por el uso de armas de fuego y sus amenazas de renuncia al canal público.

No leo mucho, no soy mucho de redes sociales. Soy más de meterme cuando quiero publicar o interactuar de algo, pero no tengo tiempo para estar pendiente todo el día. — Mauricio Pinilla

Una batería de críticas a las que Pinilla hace oídos sordos, principalmente porque -reconoce- no se dedica a leer mucho los comentarios de usuarios de redes sociales.

Pendiente de su crecimiento en TVN

“El poco tiempo libre es para dormir y estar con mis hijos. Tengo poco pero lo sé organizar. Estoy contento de tener tanto trabajo, mientras me pueda ir acomodando, yo feliz de hacerlo”, afirma el deportista, quien está más pendiente de desarrollar su nueva faceta de comunicador en los programas “Zona de encuentro” y “Buen finde”, en TVN; más sus labores de comentarista deportivo en la propia área deportiva del canal, ESPN y radio Agricultura.

“Este cansancio es diferente cuando jugaba fútbol y entrenaba en la semana para jugar los fines de semana”, dice, al paso que reconoce que en este nuevo rol los cuestionamientos son más contundentes que los de su paso por el fútbol profesional, donde asegura que el medio deportivo es más de perdonar rápido los errores de los futbolistas.

“Como que al futbolista se le perdona un poco más todo, te mandas un gol el fin de semana y todos olvidan si te mandaste una embarrada en la semana. Cuando uno trabaja en TV, no te puedes mandar ninguna, tienes que andar con más cuidado. Pero mi vida sigue igual, y yo igual soy zorro viejo (en esto)”, agrega.

LEE MÁS: Pinilla palpita el Superclásico desde la vereda azul: “Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido”

LEE MÁS: Gissella Gallardo no quitará imágenes con Pinilla: “Es una ilusión pensar en que si borras fotos, lo eliminarás de tu vida”

Y precisamente en este nuevo entorno televisivo es que el goleador optó por no involucrarse demasiado para así distanciarse de las polémicas.

“No leo mucho, no soy mucho de redes sociales. Soy más de meterme cuando quiero publicar o interactuar de algo, pero no tengo tiempo para estar pendiente todo el día. Antes me contaminaba más con lo que decían de mí, ahora me río. Trato de pasarla bien”, explica Pinilla, quien asegura estar para grandes cosas en la TV. Como el ser animador del Festival de Viña del Mar.

“Yo me candidateo para todo. Si uno se tiene fe (...) la verdad es que me gustaría ir creciendo en todos los aspectos”, finalizó.