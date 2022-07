“Muchísima pena”: Neme reacciona a supuesta salida de Diana de Mucho Gusto

En el programa Me Late Prime revelaron que la animadora Diana Bolocco estaría casi fuera de televisió y por lo tanto de Mucho Gusto, ya que estaría decidida a seguir nuevos desafíos laborales, como los proyectos en los que ha estado trabajando fuera de Mega.

“Considera que el matinal como está hoy, es intragable. Ella se considera una animadora de entretención y por lo tanto este matinal informativo y bastante político, no es para nada de su agrado” , sostuvo Andrés Caniulef sobre lo que habría provocado esta decisión de la comunicadora.

Pues bien, comentando esta noticia en el espacio de farándula fue que Luis Sandoval tomó contacto con José Antonio Neme, quien entregó un misterioso y sentido mensaje respecto a los rumores.

“Solo ella sabe”

Consultado por Me Late, José Antonio Neme, respondió lo siguiente sobre la posible salida de Diana Bolocco: “No lo sé, no hablo con ella desde que se fue de vacaciones. Yo creo que esa pregunta la sabe ella y el canal”.

Luego, Neme agregó que en unos días él que se va es él, porque tomará vacaciones y será Soledad Onetto la encargada de reemplazarlo. Respecto a la motivación de Diana por seguir o no en el lugar, el periodista indicó: “Solo ella te puede confirmar eso. Lo que yo sí te puedo decir, es que el matinal está en una tecla muy informativa y analítica de la contingencia, y la sintonía está respondiendo a ese contenido”. “Pero si sigue o no en el proyecto Mucho Gusto, solo ella te puede contestar”, espetó.

José Antonio Neme reaccionó a los rumores

También José Antonio Neme habló de los rumores que hubo hace algún tiempo, que señalaban que fue tentado por Canal 13 para salir de Mega. Ante esto, respondió que “nadie me va a permitir hacer las locuras que me deja hacer Mega, y eso me hace sentir muy cómodo. Para mí ese margen tiene un enorme valor”.