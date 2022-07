Naya Fácil está de vuelta y con profunda reflexión: “Ya lloré lo que tenía que llorar y ahora a seguir pa’ delante”

Este sábado, Naya Fácil decidió hacer su regreso a las redes sociales, esto luego de dejar un preocupante mensaje en la plataforma web, y desaparecer por aproximadamente tres días.

“Fui feliz momentáneamente gracias a ustedes. Fue lindo mientras duró. Espero algún día volverlos a encontrar. Se despide, Naya Fácil. Espero siempre me recuerden con una sonrisa y me disculpen por la decisión que tomaré”, escribió la influencer para luego abandonar la red social en la cual se hizo conocida.

Sin embargo, y luego de varios días sin tener rastro de ella, la joven volvió a su cuenta de Instagram, en donde explicó los motivos de su ausencia y dando a entender que ya todo estaba bien.

En primera instancia, atacó a un usuario de una red por hacerse pasar por un vecino de su departamento y acusarla de hacer “shows”, hecho que fue desmentido por Naya, ya que estuvo en su casa. A la vez, habló sobre una cibernauta de Twitter que intentó “funarla” por desaparecer con su dinero, a lo que respondió que se pusiera en contacto con ella para realizar la devolución.

El break de las redes

Tras aclarar estas situación, Naya quiso tener una conversación más en profundidad con sus “facilines” y explicarles qué sucedió estos días. “Jamás pensé que toda esa gente se iba a preocupar por mí, que mis vecinos iban a venir, que la prensa me iba a mandar correos. A veces uno se siente mal en la vida, muy mal, y solo publico algo sin pensar”.

Asimismo, la influencer agregó que “yo dije, ya quizás esto del celular y las redes sociales me sobrepasa un poco, voy a dejarlo en stop un tiempo, pero, wow, uno no puede vivir sin celular, especialmente yo, que me paso grabando todo el día”.

Al mismo tiempo, confesó que durante estos días “la pasé re mal, no podía levantarme de mi cama, no tenía ánimos de nada, aparte que me sentía rara. Quería dejar las redes sociales, ese fue el fin de mi mensaje, jamás pensé que lo iban a tomar de otra manera”, justificó.

Por consiguiente, explicó que uno de los motivos por los cuales se siente frustrada y con pena es porque no ha podido sacar adelante uno de sus proyectos. “Soy persona, me siento mal y siento pena, rabia...”.

De igual manera, destacó que ya no consumía ningún tipo de sustancia, y que tenía un círculo cercano reducido, de una o dos personas.

“En conclusión, solo son días malos mis facilines, soy persona, no robot, no le pongan título que sufro de algo o no sé, yo me siento bien, a veces mal, pero es parte de la vida supongo. Ya lloré lo que tenía que llorar y ahora a seguir pa’ delante que hay gente peor que una”, sentenció.