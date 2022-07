Vale Roth no se guardó nada y le mandó un potente mensaje a Ignacia Michelson: “Siéntete más segura de ti”

La polémica entre Ignacia Michelson y Valentina Roth continúa, esto luego de la que la exchica “Calle 7″ se tomara sus redes sociales para responder a los comentarios de la actual pareja de Marcianeke.

Todo comenzó cuando la exchica reality realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, en donde respondió algunas preguntas de sus seguidores.

“¿Eres amiga de Vale Roth?, serían una bomba”, consultó un cibernauta, a lo que Michelson respondió: “Cero, me cae pésimo, es un mujer sin códigos y mentirosa (...) es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo y dice que tiene buena vibra, no chicos no le crean nada”, escribió.

A raíz de esta situación, la hija de Rodolfo Roth decidió no guardarse sus comentarios y mandarle un mensaje a Michelson.

“Describió a una persona que yo francamente no soy, yo no sé a quién está describiendo, no sé si está describiendo a una ex amiga suya, yo no soy amiga de ella, yo la he visto dos veces”, comenzó señalando la gimnasta en la plataforma.

Asimismo, añadió que “empezó a decir que no tengo códigos, que soy mentirosa, que no me compra la vibra que tengo, empezó a mezclar peras con manzanas. Pero yo sé en todo caso la mujeraza que soy, sé el valor que tengo y mi círculo cercano lo sabe”.

“Hay que ver también de quién vienen las palabras para que te afecten o no. Blanca paloma no lo soy, me he mandado muchísimas cagas en toda mi vida, me he caído mil veces y me he parado, de eso se trata la vida”, reflexionó.

Con respecto al cahuín que la estaba involucrada Michelson sobre una expareja, Valentina comentó que “la cuestión es muy simple, tenemos amigos en común, obviamente que el ex va a estar ahí si yo estoy saliendo o lo que sea con un amigo de él”.

“Y eso, no me interesa su ex. Nacha, siéntete más segura de ti, eri preciosa, eri mina, linda, estas en Ibiza, pásalo bien. Mira, una acá en Santiago caga de frío, chao, buen finde”, sentenció e intentó cerrar la polémica.