“Luquita”: Memo Bunke vende rifa para realizarse biopsia pulmonar que vale $9 millones

El comediante Memo Bunke hizo un llamado a sus seguidores para financiar un examen de biopsia pulmonar que debe realizarse lo antes posible, debido a la enfermedad que le diagnosticaron de fibrosis múltiple y cuesta nueve millones de pesos “en la clínica más barata”. Por lo cual, está vendiendo números de rifa, comentó en su cuenta de Instagram.

“Yo sé que mucha gente pensará ‘bueno, y ¿por qué no se la hace dentro de un hospital?’, bueno, ya estamos inscritos en el hospital, pero nos tienen que llamar. Eso puede ser esta semana, el mes que viene o el año que viene, ustedes saben cómo es la salud en Chile”, lamentó.

Además, señaló que “el médico me dijo que esto era importante hacerlo lo antes posible para saber cómo combatir, o cómo aguantar no más”.

Para recaudar los nueve millones de pesos “los cuales, no tengo, que por supuesto”, confesó, realizará una rifa a mil pesos el número.

“Necesito este último empujón”

“En un momento pensé ‘tengo cinco mil amigos en Facebook, oye si yo a cada uno le dijera colabóreme con una luca, tendría cinco millones de pesos, mañana mismo’, pero después dije ‘bueno, a lo mejor no hay que pedir, hay que intentar regalar’, y varios amigos que nos han regalado diferentes cosas, vamos a hacer una rifa que ya tiramos el flyer, y vamos a lanzar el 31 de agosto, vale luquita el número”, relató esperando una mano de vuelta.

“Yo he ayudado en mis 40 años de vida artística he ayudado a mucha gente, y hoy en día hay mucha gente que me ha ayudado también. Necesito este último empujón, necesito que me ayuden a comprar un numerito. Uno solo, vale luquita nada más, se puede ganar bonitos premios. Yo le agradezco de ante mano la ayuda y espero que venga la mano de vuelta. Recuerde, luquita. Todos comemos”, hizo el llamado.