Úrsula Achterberg reveló relación “fuera de control” con Silvio Rodríguez a los 15 años

La actriz Úrsula Achterberg se robó la película en el último capítulo del programa “La Divina Comida” al revelar una íntima y desconocida relación que tuvo con el cantante cubano Silvio Rodríguez, cuando él tenía 47 años y ella 15. “La verdad es que yo estuve bien enamorada de Silvio (…); él también se enamoró de mí”, confesó dejando a todos atragantados con la gran diferencia de edad.

Según confesó, fue durante una reunión llena de artistas cuando conoció al músico, a quien consideraba “inalcanzable”.

“Quería conocerlo, quería estar ahí y que me firmara el cuaderno”, recordó la protagonista de la exitosa teleserie de Canal 13, “Fuera de control”, cuando era una adolescente.

“Para Úrsula, no algo, sino todo” , le pidió la joven al cantautor, quien se tomó a pecho sus palabras y le pidió el número de teléfono de vuelta.

“Al otro día me llamó por teléfono, nos juntamos, comimos juntos, tuvimos algún encuentro romántico por ahí cosa que a mi familia no le gustó nada”, comentó, mientras los otros invitados al programa de comida Julio Milostich, Juan Pablo Verdier y Solange Lackington la miraban sorprendidos, precisamente por la gran diferencia de edad.

[ “Encontraron todo mal”: El preocupante diagnóstico de Anita Alvarado que la tiene en la UCI ]

“No fue un abusador”

“No puedo decir nada, él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos. Entonces no puedo decir nada”, señaló en primera instancia.

Y luego añadió: “No fue una cosa violenta para mí, no fui traumatizada para nada. Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas”.

Finalmente, señaló que uno de los mayores éxitos del cubano, “Quien fuera”, habla de ella, puesto que en la parte donde dice “corazón que se esconde”, se refiere a que le ocultó su verdadera edad, para que no terminaran la relación.