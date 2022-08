Vale Roth va entregando pildoritas tras su detención: “Mi pololo estaba haciendo pipí, nada más”

Valentina Roth fue detenida y formalizada este fin de semana en Concón. Fue denunciada de estar orinando en la calle, mostrando los genitales y posteriormente de agredir a un efectivo de carabinero que llegó hasta el lugar. De a poco la exCalle 7 ha ido rompiendo el silencio.

Tras ser formalizada se decretó su arraigo nacional por cien días y con prohibición de acercarse a la víctima.

Durante la tarde del domingo comenzó a dar luces de lo ocurrido: “estoy bien, eso es lo importante, relájense”.

“Lo pasé como el hoyo, pero estoy bien, así que gracias por los mensajes. Así que si me van a mandar un mensajito que no sea para cahuinear”, agregó.

“Lo único que voy a decir es que alguna patada o alguna agresión física jamás lo hice, yo vi las cámaras así que ahí lo van a ver después. Verbalmente si puede ser que me haya exaltado, sí, totalmente cierto”, explicó.

Nuevas declaraciones

Durante esta tarde volvió a subir stories, en las que señaló que estuvo detenida “cómo 22 horas, cuando los verdaderos delincuentes están afuera”.

“Mañana voy a hacer el live aclarando las cosas. Voy a contar lo que pasó sin nada pauteado, sin anotar nada, quiero que sea natural”, sostuvo.

“Soy bien mujercita cuando hay que asumir las cosas, hay algunas cosas en las que sí estuve mal, como los garabatos e insultos, pero de ahí, a golpear a alguien, jamás, por eso pedí las cámaras”, dijo.

“Yo no puedo con las injusticias”, dijo y precisó que su pololo “estaba haciendo pipí, nada más. No en la playa, sino atrás de un auto, lo tiraron, lo esposaron brígido, con una fuerza inhumana y yo con eso no puedo, por eso partió todo. Y ahí obvio, me exalté, grité cosas que no debería haber gritado y ahí me tiraron a mí, bueno después les voy a contar”, cerró Vale Roth.