Wilma González sacó las garras y defendió a Gonzalo Egas de dichos de su mamá: “Me ha hecho mucho daño”

La madre de Wilma González hizo una dura crítica a Gonzalo Egas, a quien trató de enfermo y manipulador y le pidió que salga de la vida de su hija, entre otros exabruptos mala onda los cuales escribió en su cuenta de Facebook. “El enfermo encontró novia. A ver si de una puñetera vez sale de la vida de mi hija. Ya que mi hija tiene otra pareja excelente, hace tres años y este ya no pinta nada”, comenzó el mensaje de la mujer.

“Es una mala persona, se lavó la cara con mi nieto y no me gusta verle en mis redes ni saber nada de él. Que aquí la que ha criado a mi nieto desde pequeñito fui yo que quede muy claro”, disparó con todo en la red social.

Funa a Gonzalo Egas

Pero ahora fue el turno de la misma Wilma, quien defendió a su expareja.

A través de un live en Instagram, la española partió diciendo con respecto a los dichos de su madre, que “estoy totalmente en desacuerdo, no lo avalo para nada. Siempre he defendido a Gonzalo, es cuestión de ver todos estos años lo que he hablado de él”.

“Siempre he agradecido que me ha ayudado a criar a Noah, siempre lo he valorado como su papá, estando con él y separada de él también”, dijo.

Agregó que “lleva varios años emocionalmente inestable, psicológicamente mal, y me ha hecho mucho daño. No me puedo hacer cargo de algo que ella dice o hace”.